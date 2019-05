Michavila: "El ciudadano no vota igual en unas generales que en unas municipales o autonómicas"

Tiempo de lectura: 1



Narciso Michavila, presidente de GAD3 analiza la encuesta elaborada por la empresa para ABC. "El partido más votado en todos los municipios es el PSOE". "PSOE y PP son los únicos que tienen candidatos en todos los municipios". "El ciudadano no vota igual en unas Generales que en unas municipales o autonómicas, y además, los partidos no van a votar igual después". "Al PP le va a perjudicar la división en los Ayuntamientos, pero no tanto en las Autonómicas".