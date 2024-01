Vehículos de Movilidad Personal: nuevas reglas, nueva formación

Según datos de la Federación Española de VMP, ya hay 700.000 patinetes eléctricos en España

La nueva micromovilidad ha llegado para quedarse y el protagonista que está robando los titulares al resto de vehículos de movilidad personal es, sin duda, el patinete eléctrico. No es para menos: según datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal ya hay unos 700.000 patinetes eléctricos en España y se espera que en un futuro inminente se supere el millón de unidades vendidas. Un auténtico boom si consideramos que hasta la crisis del coronavirus de 2020 a este medio para desplazarse se le consideraba poco menos que un juguete infantil. Pero ya no es así.



Un mercado en expansión y los conflictos que han surgido por la interacción del patinete eléctrico con el resto de usuarios de la vía han forzado a adaptar la normativa a los nuevos tiempos por el bien de todos. Algunos de esos cambios se harán sentir especialmente a partir del 22 de enero de 2024, cuando ya no puedan comercializarse patinetes eléctricos que no cumplan los estándares de calidad y seguridad fijados por la Resolución de 12 de enero de 2022 de la Dirección General de Tráfico, en la que se aprobaba el manual de características específicas para los vehículos de movilidad personal.



El manual, junto con los cambios introducidos en el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos, dotan al patinete eléctrico de un nuevo estatus. “Le hemos dado la consideración jurídica de vehículo. Eso, a efectos del reglamento de circulación, quiere decir lo siguiente: primero, prohibido el alcohol. Segundo, prohibidos los auriculares. Y tercero, prohibido circular por las aceras. Estas son normas comunes a todos los vehículos. Asimismo, se ha puesto el límite de 25 km/h como velocidad máxima para los patinetes y se ha prohibido su circulación por las carreteras”, explicó el director general de Tráfico, Pere Navarro, en la Comisión de Interior del Senado.

REFORZAR LA EDUCACIÓN

La regulación que se publicó en 2022, pero que cristaliza en enero de 2024, establece que los vehículos de movilidad personal que se vendan, patinetes eléctricos incluidos, requerirán desde esa fecha un certificado de circulación y una identificación. Dicha documentación garantiza el cumplimiento de los requisitos técnicos recogidos en su manual de características. No obstante, los VMP anteriores pueden seguir circulando hasta el 22 de enero de 2027. El objetivo es que en ese año todos los patinetes que circulen por las calles de España cumplan con los máximos estándares de seguridad que la técnica permite en la actualidad.



Pero aún hay que dar un paso más, porque la realidad es que no todos los usuarios de patinete eléctrico, algunos de ellos muy jóvenes y poco experimentados, son conscientes de lo que implica circular a 25 km/h. Por eso es tan importante la formación, unos conocimientos que la DGT quiere ofrecer de forma gratuita y en la línea de programas europeos que ya se están llevando a cabo en otros países de nuestro entorno, como el puesto en marcha por la Fundación Unipolis y la Universidad Politécnica de Milán en Italia destinado a los usuarios más jóvenes de patinetes eléctricos.

Para cumplir con este objetivo la DGT está trabajando en un proyecto piloto de formación en el que se tratan todos los aspectos posibles sobre su uso, desde cómo elegir el VMP más adecuado al tipo de trayectos que se quiere recorrer con él, hasta cómo realizar correctamente las maniobras que han demostrado estadísticamente ser las más peligrosas para estos vehículos. “Desde el Área de Educación Vial nos dimos cuenta de que los cursos que hay sobre patinetes eléctricos en el mercado eran insuficientes y ante la necesidad de dar a conocer a todo el mundo información de calidad sobre seguridad vial a todo tipo de colectivos decidimos desarrollar un curso de formación propio al estilo de los cursos de bicicleta que se ofrecieron en iniciativas anteriores y que han tenido bastante éxito”, explica Cristina Fernández Casas, directora del Centro de Educación Vial de la DGT de Salamanca. El objetivo de esta formación, que está previsto que se oferte en 2024, es garantizar una movilidad segura para todos.



EVITAR SINIESTROS

Aunque parezcan un vehículo "menor", no debemos olvidar que, según los da¬tos de la Fiscalía de Segu¬ridad Vial y la Fundación Mapfre, en 2022 en España se contabilizaron 299 siniestros con patinetes en los que murieron 12 personas. Una cifra dramática que, aun así, no tiene en cuenta todos los accidentes diarios en los que estos vehí–culos están implicados y que no son registrados pero sí acaban en el hospital. Unas lesiones que pueden conllevar fracturas con un 50% de probabilidades de acabar en el quirófano, como recordaron los especialistas médicos en el último congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Por eso es tan importante que los usuarios de VMP conozcan cómo circular con ellos.



"Nuestro curso está desarrollado en plataforma Moodle precisamente para eso, para que se permita un acceso masivo. La idea es ofrecerlo gratuitamente a las distintas Administraciones y a todos aquellos que lo soliciten”, concluye Cristina Fernández Casas. El objetivo final es que esta formación se convierta en una guía para evitar las malas prácticas y los disgustos, porque conducir un vehículo a 25 km/h conlleva obligaciones y sanciones, aunque ese vehículo sea un patinete.

Cómo saber si tiene el certificado VMP

A partir de enero de 2024 este certificado es obligatorio para todos los patinetes de nueva comercialización que deseen circular de forma legal en España. El proceso de certificación VMP es previo a la comercialización del patinete y consiste en un certificado que debe estar expedido por un laboratorio autorizado por la DGT. Para saber si el patinete (o el VMP) que vamos a comprar está en regla y posee esta documentación, hay que buscar la información en la placa de marcaje o en la ficha reducida de características del mismo. Una vez tengamos esa información hay que compararla con el listado de marcas y modelos que ya están certificados y que se puede consultar de forma digital en la web dgt.es/vmp

Con la documentación en regla

A partir del 22 de enero de 2024 cada VMP debe comercializarse con una documentación que garantiza que el modelo respeta la normativa y que está correctamente identificado. Entre esa documentación se encuentra:

? Una placa de marcaje de fábrica, única, que se colocará en un lugar visible del vehículo mediante remaches. En ella, como se especifica en la sección 26 del manual de características, figurará el número de serie o identificación del mismo, la marca, el modelo, la velocidad máxima que alcanza, el año de fabricación y el número de certificado.

? Una ficha reducida de características técnicas.

? Un documento que indique que el vehículo pertenece a la categoría VMP.

Alterar las características de fabricación del VMP que constan en esos documentos variando su potencia, elementos, dimensiones o velocidad hace que el vehículo deje de cumplir los requisitos que se registran en su documentación y, por lo tanto, deja de ser legal que circule. De ser parado mientras circula, el usuario puede ser sancionado.

Para más información consulta la web de la DGT.

