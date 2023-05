Sistemas de Retención Infantil: las sillitas más seguras

Sólo una de las sillas analizadas recibió una mala calificación

La seguridad infantil en el automóvil es una de las prioridades, no sólo para la Dirección General de Tráfico que pone en marcha periódicamente campañas de control y vigilancia del uso correcto de los Sistemas de Retención Infantil (SRI), sino también de la Unión Europea y Naciones Unidas.



Este año, con el cambio de normativa auspiciado el verano de 2022 por la Unión Europea que se cristalizará de forma efectiva el próximo mes de septiembre en los 27 países miembros de la misma, escoger la sillita de coche más adecuada y segura podría parecer un reto para los padres primerizos, pero no tiene por qué ser así.



Para despejar dudas la Fundación RACE ha presentado su primer Informe Europeo de Sistemas de Retención Infantil de 2023 en el que ha analizado 20 modelos de sillitas diferentes de distintas marcas. Once de ellas han obtenido excelentes resultados en cuanto a la seguridad: cuatro estrellas.



Para realizar este análisis la Fundación RACE ha escogido 20 sillitas homologadas bajo la normativa ECE129, conocida como i–Size. Todas ellas han sido sometidas a un completo análisis que no sólo valoraba criterios de seguridad como su comportamiento frente a impactos laterales y frontales, sino que también tiene en cuenta otros parámetros como la facilidad de uso y limpieza, la ergonomía y la calidad de sus materiales y acabados. De hecho, llama la atención que una de las sillitas que ha conseguido las cinco estrellas que otorga la Fundación RACE en cuanto a seguridad haya sido también la única que ha logrado una calificación final desfavorable por la presencia de sustancias sospechosas de ser nocivas en su funda.



Cuáles son las sillitas más completas según la Fundación RACE

Los resultados del estudio elaborado por esta fundación destacan dos modelos de la misma marca: Joie. El primero es el Joie i–Snug 2 + i–Base Advance diseñado para niños de entre 40 a 75 cm (hasta el año de edad aproximadamente). El estudio valora con cinco estrellas (la máxima puntuación posible) en seguridad y con cuatro su facilidad de uso y ergonomía.



El otro modelo de Joie mejor valorado es el Joie i–Snug 2, que se usa en el mismo rango de edad que el anterior y sus puntuaciones son similares en todo. Sólo distingue ambos modelos que el primero incluye una base que permite que no haya errores en su instalación y el segundo se ajusta con el cinturón de tres puntos del vehículo porque carece de esta base.

Las sillas Joie seleccionadas se emplean en una etapa temprana de la vida del niño. Justo al contrario que otros modelos includios en el estudio, dedicados a niños más mayores (?con una altura de 100 a 150 cm que se corresponden con menores de cuatro a 12 años) y destinadas a “crecer” con ellos. Entre las más destacadas de esta categoría por la Fundación RACE existen varias opciones de tres marcas distintas: la Cybex Solution G i–Fix, la Numa Aace LX y la Swandoo Charlie. Todas ellas consiguen cuatro estrellas en seguridad, facilidad de uso y ergonomía.



Cómo afecta el cambio de normativa a la compra de una nueva sillita

Hasta septiembre de este año era posible conseguir la homologación de los sistemas de retención infantil atendiendo a dos normativas diferentes: la ECE R44/04, una norma pionera en seguridad infantil creada en 1982 y refrendada por la ONU, y la ECE R129, conocida como i–Size, y más moderna.



Pero el 16 de agosto de 2022 el diario oficial de la Unión Europea publicó un nuevo reglamento, el 2022/1398, que se ha decantado por escoger la norma ECE R129 como la única homologable que se usará a partir de septiembre de 2023 en los 27 países miembros de la Unión Europea. Concretamente el texto publicado en el diario establecía que “los sistemas de retención infantil que hayan sido homologados de conformidad con los requisitos del reglamento número 44 de las Naciones Unidas y que se hayan introducido en el mercado de la UE antes del 1 de septiembre de 2023 podrán seguir comercializándose y poniéndose en servicio hasta el 1 de septiembre del 2024”.



¿Qué sucederá entonces con las sillitas que cumplen la normativa 44 a partir de septiembre de 2023? Desde la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Transportes, que es la autoridad de homologación de estos sistemas de retención infantil en España, se recuerda que estas sillitas, si ya se han comprado, pueden seguir usándose con total tranquilidad porque son legales y seguras. De hecho, podrán seguir comprándose hasta septiembre de 2024, pues las que ya han sido homologadas y se encuentran en el mercado europeo pueden ser puestas a la venta. Eso sí, a partir de septiembre de 2023 ya no se podrán homologar nuevas sillitas bajo ese reglamento y a partir de septiembre de 2024 ya no se pondrán a la venta, sólo podrán adquirirse las que cumplen la normativa i–Size.



