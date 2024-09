¿Realmente funciona el botón de los semáforos para cruzar?: Esto es lo que hay dentro de la caja de 'peatón pulse'

Quien más y quien menos, al acercarse a un semáforo con la luz roja para los peatones, se ha encontrado con una caja, en la mayoría de casos amarilla, con botón que dice 'peatón pulse para cruzar'. Así, son muchos los que protestas y se quejan de que realmente no existe una diferencia en el tiempo de espera tanto si pulsan como si no, y dudan, ya no sólo de la efectividad de estos, sino ya de que realmente esté pensado para que funcionen.

Canva Pulsador de peatones de tráfico

Pero, ¿funcionan o no? ¿Qué hay realmente dentro de la famosa caja de 'peatón pulse' que hay en muchos semáforos de las carreteras españolas? En ciudades como, por ejemplo, Madrid, hay instalados un total de 2.112 pulsadores que, a su vez, están conectados y dependen de 590 reguladores de tráfico. Según el propio ayuntamiento de la capital, estos están instalados estratégicamente en pasos que tienen un tráfico irregular a lo largo del día, con mucha afluencia de peatones en algunos momentos, y muy poca en otros.

¿Funciona realmente el 'pulse peatón'?

Las sospechas en muchos casos acerca de la fiabilidad y funcionalidad de estas cajas ha llevado a que hablen los propios operarios que han trabajado en instalarlas. Es el caso de José Ángel V. un operario que ya explicó aseguraba años a El Confidencial que esos botones, en efecto, sí que funcionan. “Pero si me preguntas si hay posibilidad de que muchos no lo hagan, tampoco te lo voy a negar”, matizaba.

Señal verde para peatones

Así, respondía a los escépticos, a los que calificaba de “retorcidos”, y señalaba que hay una forma concreta de saber si este pulsador funciona actualmente o no: “Si se enciende la pantalla de 'Espere verde', eso es que funciona”. Pero, ¿de dónde sale la creencia de que no funcionan? En la mayoría de los casos es porque tarda mucho en cambiar de rojo a verde para los peatones. Algo para lo que el operario también tiene un respuesta, y muy sarcástica: “Hombre, no querrás que todo el tráfico se pare cuando a ti te dé la gana pasar, ¿no?”

¿Qué dicen los ayuntamientos de los pulsadores de peatones?

Eso es lo que dicen los que han trabajado en los pulsadores pero, ¿qué dicen los ayuntamientos que los mantienen instalados tras varios años? Y es que depende de su gestión que opere de una forma u otra y el tiempo de duración hasta que pase a verde para los peatones. Así, el consistorio madrileño señala en ABC que, el hecho de que un peatón pulse, “no significa que el regulador ponga el semáforo de peatones en verde de forma inmediata, sino que aparecerá la fase del peatón en el momento que corresponda según la programación de los semáforos de la intersección, de forma coordinada con los demás semáforos del cruce”, aclara.

Canva Hombre pulsa para cruzar en un semáforo

Pero, ¿cuál es el tiempo real de tardanza? Según explica, la espera puede ir desde un mínimo de 3 segundos hasta un máximo del tiempo de ciclo que va entre 60 y 120 segundos. No obstante, hay otra diferencia a tener en cuenta, y es si el pulsador corresponde a un cruce en el que sólo se implica a peatones o es más complejo y coordina el tráfico con otros cruces. En el primero de los casos, el semáforo permite cruzar al peatón inmediatamente, siempre que hayan pasado al menos 30 segundos desde la última fase roja para los coches, según aclara el Ayuntamiento de Madrid.