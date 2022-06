¿Te pueden poner una multa por una señal en malas condiciones?

A veces, en un trayecto por carretera, nos encontramos con señales de tráfico que se encuentran deterioradas, tapadas por árboles, pintadas e incluso caídas sobre la vía pública. Por este motivo no es raro ver a conductores que creen que no están cometiendo infracción alguna. Esto se debe a que no tienen la adecuada visibilidad de esas señales. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿pueden multarlos igualmente?

Lo primero que se debe saber es que es muy importante conocer las señales de tráfico para que la conducción y la convivencia con peatones (si los hay) sea óptima. Así, podrían evitarse varios siniestros viales. Lo ideal para eso es identificar al menos el 90% de estas señales para poder comprenderlas mientras se esté conduciendo.









La Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico ha advertido sobre el mal estado de las señalizaciones verticales que se encuentran distribuidas en las carreteras. Por lo tanto, ha elaborado un informe del que se desprende que dos millones de estos postes de orientación se encuentran fuera de garantía y no se garantiza el buen estado. Con esa referencia, esta asociación advierte de que la garantía de dichas señales se ha perdido (sobre todo) en los últimos años. Un ejemplo de ello es que hasta 2010, el 70% de la instalación de estos elementos eran considerados obra nueva, mientras que el 30% se trataban de reposiciones y señales obsoletas.









Con todos estos datos sobre la mesa, debe aclararse que la multa por saltarse una señal de tráfico parte de los 200 euros y la pérdida de puntos en el carné de conducir. De acuerdo al artículo 139 del Reglamento General de Circulación se establece que "corresponde al titular de la vía la responsabilidad de su mantenimiento en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y la instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales". De este modo, se deduce que aunque se pueda imponer una multa por una infracción, el conductor debe recurrir a la DGT aportando instantáneas y alegando el mal estado de la señal de tráfico en cuestión y alegando el mal estado de la señal para anular la deuda.

¿Y qué sucede con los conductores con problemas de visión?

Un total de 8 millones de conductores no son capaces de distinguir con nitidez las marcas viales. Esta cifra, informa el portal motor16, supone un 29,5% de los usuarios que diariamente recorren el país al mando de su vehículo. Por ello, es recomendable que se hagan sus correspondientes revisiones para que no supongan un peligro para el resto de conductores ni para su propia integridad física.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Qué distancia debe haber entre las señales de velocidad?

Este asunto está regulado en la Norma 8.1-1C sobre marcas viales y establece que "cada señal se deberá ver desde la anterior y en tramos muy largos o de trazado confuso, se recomienda reiterar la limitación de velocidad".

Y un último consejo....

Antes de viajar consulta la información del tráfico pues, según indica la DGT, "2 de cada 3 muertes por siniestro vial se producen en carreteras convencionales. Respeta el límite de 90 km/h. Según datos oficiales, si todos los vehículos respetasen las señales viales, se reduciría casi a la mitad las 25.000 muertes en las carreteras europeas.