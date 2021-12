Prohibido viajar solas

La nueva restricción se une a otras como la no emisión de series en televisión en las que actúen mujeres o el cierre de las escuelas

El Ministerio de la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio del Gobierno talibán de Afganistán acaba de aprobar una nueva restricción para las mujeres. Esta vez afecta a su movilidad, ya que no podrán realizar viajes largos por carretera (no más de 45 millas o 72 kilómetros) si no van con un acompañante masculino (que suele ser su padre, su marido o incluso su hijo).

Además, también se pide a los conductores de autobuses y otros vehículos que no acepten llevar a mujeres si estas no llevan el velo islámico.

Prisioneras

Los derechos humanos de las mujeres afganas se ven vulnerados una vez más, ya que, en este caso, se limita su acceso a la movilidad, reconocido en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Según ha señalado Heather Barr, codirectora de la división de Derechos de la Mujer de la organización Human Right Watch, a la agencia France Press, esta nueva medida convierte aún más a las mujeres afganas "en prisioneras" porque "les cierra las oportunidades para poder moverse libremente, viajar a otra ciudad, hacer negocios o poder huir si enfrentan a violencia en el hogar".

Más y más restricciones

Esta última decisión de los talibanes se suma a la larga lista de restricciones y prohibiciones que han ido imponiendo a las mujeres desde que llegaron al poder en Afganistán el pasado agosto. Entre otras cosas, se ha prohibido su vuelta al trabajo remunerado (empleadas públicas, por ejemplo), a la vez que se mantiene el cierre de muchas escuelas de secundaria con alumnado femenino.

También se ha prohibido la emisión de telenovelas o series de televisión en las que actúen mujeres y se obliga a llevar velo islámico a las periodistas que aparecen en la pequeña pantalla.

