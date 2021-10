La mitad, con la ITV caducada

Pasar la ITV es una obligación legal y no cumplir con ella conlleva una multa de hasta 500?

Todas las previsiones apuntan a que, este verano, aumentarán los desplazamientos por carretera en vehículos privados. Se calcula que cada año, entre julio y agosto, se producen unos 90 millones de desplazamientos de largo recorrido por toda la geografía española. Esta cifra podría ser aún mayor, ya que, debido a la pandemia, muchas más personas optarán por su propio vehículo para las vacaciones en lugar de utilizar un medio de transporte colectivo.

500? de multa

Por eso, resulta muy preocupante el dato que ofrece AECA–iTV (Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos): uno de cada dos vehículos que acude a las estaciones de ITV tiene la inspección caducada, lo que compromete aún más la seguridad vial.

Desde AECA–ITV, recomiendan que, antes de iniciar el viaje, revisemos la fecha de vencimiento de la ITV de nuestro vehículo. Asimismo, recuerdan que la inspección no solo detecta posibles defectos mecánicos que pueden provocar un siniestro vial (y que seguramente no los conoceríamos si no vamos a la ITV), sino que es además una obligación legal y que no cumplir con ella supone una multa de hasta 500?.

El verano pasado, 202 fallecidos

El año 2020 estuvo marcado por la pandemia y las restricciones a la movilidad. A pesar de ello, durante el verano, 202 personas murieron en la carretera, el 6% menos que en el año 2019. Es un dato que debemos relativizar, puesto que la movilidad se redujo aún más: el 9%.

¿Cuándo me toca la ITV?

Si no sabe muy bien cuándo su vehículo debe pasar la próxima inspección técnica, revise la pegatina que debe ir pegada en el parabrisas. También puede consultar la fecha en la app de la Dirección General de Tráfico (miDGT) o verificarla en la ficha técnica del propio vehículo.

Recuerde, además, que se puede pasar la ITV hasta 30 días antes de que expire el plazo, sin que eso afecte a la fecha de vigencia de la próxima inspección.

