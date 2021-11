Las dudas de los lectores (1)

Recopilación de las consultas más frecuentes planteadas por nuestros lectores. En esta primera entrega, normas y señales de tráfico.

Desde su primer número, esta revista ha mantenido abierto un canal de consultas con sus lectores. Miles de dudas e inquietudes de todo tipo sobre las normas de tráfico han llegado a nuestra redacción a lo largo de las últimas cuatro décadas.

Durante mucho tiempo fue a través de cartas postales escritas del puño y letra de nuestros lectores, después a través del correo electrónico y en los últimos años también por redes sociales. Y hemos remitido cada consulta a los especialistas en normativa de este organismo para dar respuesta a todas ellas, número a número, en nuestra sección de "Cartas".

En este reportaje hacemos una recopilación de las dudas más frecuentes que hemos recibido en los últimos meses. Que son, sin duda, las mismas dudas de cualquier persona que se mueva por la vía pública. Son estas:

1. Peatones: protección en carretera

Un lector aficionado al senderismo opina que se desconocen ampliamente los deberes de los vehículos hacia los peatones que circulan fuera de poblado y pregunta sobre la normativa para la protección de peatones en caminos y carreteras. Los peatones pueden circular por el arcén o, en su ausencia, por la calzada cuando no exista la acera (art. 121 del RGC). Cualquier conductor que lo encuentre en la calzada o prevea su irrupción en ella debe circular a velocidad moderada, e incluso detener su vehículo si fuera necesario (art. 64). Y al adelantarles en carretera, igual que con los ciclistas, la separación lateral deberá ser, al menos, de un metro y medio (art. 85). Además, los vehículos que cruzan sobre un arcén por donde andan personas deben cederles el paso si estas no disponen de aceras (art. 65).

2. Bicicletas: por las aceras, no

"Las bicicletas son vehículos, ¿por qué circulan por las aceras?", pregunta un lector y peatón que se declara cansado de esquivarlas cuando camina por zonas peatonales. En efecto, las bicicletas son vehículos y deben cumplir las normas de circulación. Y estas disponen que la circulación de toda clase de vehículos está prohibida en aceras y zonas peatonales (RGC art. 121). En ciudad, los ciclistas pueden circular por las aceras–bici (donde los peatones tienen prioridad de paso) y por los carriles bici. Y si no los hay, por la calzada como el resto de vehículos. Y si necesita usar la acera, debe bajarse y continuar a pie.

3. Ciclistas en grupo: prioridad para todos

Las preguntas sobre ciclistas son de las más habituales. Por ejemplo, un lector pregunta si la norma de prioridad de paso en los cruces y glorietas para grupos de ciclistas ?que deben ser considerados como un único vehículo? también es aplicable con los semáforos. Es decir, si el primer ciclista pasa en fase verde y esta cambia a rojo, ¿el resto del grupo puede ignorarlo y pasar? La respuesta es no. El RGC (artículo 64) establece los casos en que los ciclistas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a motor: carriles bici, pasos para ciclistas o arcenes señalizados, cuando el vehículo de motor gira para entrar en otra vía y encuentra a un ciclista y el mencionado de los ciclistas en grupo. En los demás casos, serán aplicables las normas generales sobre prioridad de paso entre vehículos. Por tanto, la luz roja de un semáforo obligaría a detenerse a los ciclistas que no han pasado, de manera que el grupo quedaría fraccionado.

4. Límite de velocidad: ¿hasta dónde?

Un lector pregunta hasta cuándo debe respetarse la señal de limitación de velocidad de 40 km/h en un tramo en obras en autovía: ¿hasta la próxima limitación, de 100 km/h en este caso o hasta el fin de prohibición por obras? La respuesta sería ambas: la norma dice que la limitación de la señal se aplica hasta que aparezca alguna de estas tres señales: una, fin de limitación en general; dos, fin de limitación de velocidad; o tres, cualquier otra señal de velocidad diferente.

5. Prohibido parar y estacionar... ¿siempre?

Un lector riojano nos envió esta imagen de una señal en Nájera, con la duda de si existe contradicción entre la prohibición de parar y estacionar con el mensaje del panel adicional. La explicación que dimos fue la siguiente: de forma genérica está prohibido parar y estacionar en el lado donde está la señal, pero el panel precisa el significado de la misma y sí permite realizar ambas maniobras durante un tiempo máximo, en este caso 15 minutos.

6. Cruce señalizado: ¿quién pasa primero?

Un grupo de amigos nos planteó en el número 244 el siguiente problema: en un cruce, dos automóviles se encuentran de frente para incorporarse a una carretera desde vías secundarias donde tienen sendas señales de Stop. ¿Cuál de los dos tiene preferencia? En este caso, la prioridad de paso es igual para los dos, pues ambos proceden de vías pavimentadas y ninguno llega por la derecha del otro. Se concluye por tanto que se incorporará en primer lugar a la vía principal el que primero inicie la maniobra. Y también que es situación propicia para el contacto visual entre conductores y la cortesía, por ejemplo para dar paso a otro conductor.

7. Adelantamiento a ciclistas: ¿puedo o no?

En nuestro número 242, Yolanda Rubio preguntaba qué hacer cuando queremos adelantar a un ciclista pero otro vehículo ocupa el carril izquierdo en ese momento: "Si adelanto no puedo guardar la distancia de seguridad con el ciclista, pero si reduzco la velocidad entorpezco a la circulación", razona. En nuestra respuesta, le explicamos que para adelantar de forma segura a un ciclista debe seguir las mismas normas que para adelantar a cualquier otro vehículo: comprobar con suficiente antelación que en el carril que se pretende utilizar existe espacio libre para que su maniobra no ponga en peligro ni entorpezca a nadie, incluidos los que circulen en sentido contrario. En caso contrario, debe esperar y no hacer la maniobra.

8. Doble señal: ¿dónde me detengo?

Eduardo González nos hacía llegar esta consulta sobre intersecciones 'demasiado' señalizadas: "En la vía urbana en la imagen, con señal vertical de Stop y marca circunstancial de Ceda el Paso en el pavimento pintada temporalmente por obras en la vía. ¿Debemos respetar la marca vial?" La respuesta es que en una situación como esta, donde hay dos señales de prioridad una a continuación de la otra ?no en el mismo lugar?, los conductores deben respetar ambas señales: primero deben detenerse en el Stop y posteriormente ceder el paso si fuera necesario, como indica la marca vial.

