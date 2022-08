La DGT recuerda el significado de esta desconocida señal de tráfico: "Cero riesgos"

Las señales de tráfico son necesarias para regular y ordenar la circulación de los vehículos para garantizar la seguridad vial. Estas cobran durante los meses de verano un gran protagonismo y más ahora, después de dos años en los que apenas hemos podido disfrutar de los destinos elegidos para tomarnos un merecido descanso. Con el fin de julio y el comienzo del mes de agosto, son muchas las personas que terminan su período de vacaciones, mientras que otros las comienzan.

Normalmente, los conductores conocen el significado de las señales de tráfico más habituales como las que se encargan de limitar la velocidad máxima, las que prohíben adelantar o las que obligan a parar. Sin embargo, hay otras que no son tan frecuentes y que, por tanto, apenas nos resultan familiares.

Tramos peligrosos asociados a los excesos de velocidad

Es por ello que la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha encargado esta misma semana de recordar el significado de una señal poco conocida por los mismos. Se trata de una placa de fondo naranja en la que aparecen un coche, un camión y una motocicleta junto a un pictograma de velocidad controlada por un radar. Mientras, en la parte inferior podemos ver la distancia expresada en kilómetros flanqueada por dos flechas en sentido ascendente. Pero, ¿qué significa? Nada más y nada menos nos avisa de la "proximidad de tramos peligrosos con alta accidentalidad/mortalidad asociados a excesos de velocidad".

Además, la institución dirigida por Pere Navarro ha avisado de la probabilidad de encontrar algún radar en alguno de estos puntos para luchar por "cero riesgos". Esta ha querido recordar su significado, el cual es muy desconocido, debido a su relativa y reciente creación en el año 2016 debido a los accidentes y fallecimientos ocurridos en la carretera entre los años 2010 y 2014.

La última recomendación de la DGT que ha encendido las redes sociales

No es la primera vez que la DGT avisa sobre cualquier tema relacionado con la carretera. Hace apenas unos días recibía una gran cantidad en las redes sociales nada más publicar en su cuenta de Twitter un mensaje acerca de la música que solemos escuchar cada vez que hacemos un viaje. "Si la música te acompaña al volante, mejor que la uses a un volumen moderado y que elijas un ritmo que no te adormezca, no te fomente una actitud defensiva o agresiva y no distraiga tu atención de la conducción", escribía.





Con esto la institución animaba a los conductores a reflexionar y pensar que la melodía tan solo debe acompañarnos, pero no entorpecer nuestra acción de conducir, lo que incendiaba las redes con comentarios lanzados por los distintos usuarios de la red del pajarito azul como es el caso de un hombre, quien preguntaba si "¿podéis pasarnos un listado de artistas o estilos que la DGT considera adecuados para conducir?"

