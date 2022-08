La última recomendación de la DGT que ha encendido las redes sociales: "¡Lo que me faltaba!"

Las distracciones son el motivo de la mayor parte de los siniestros en carretera. Es por ello que la Dirección General de Tráfico (DGT) trabaja continuamente para actualizar las normas y tratar de reducir la siniestralidad, los accidentes e incluso la mortalidad en la vía.

Fumar al volante es una de las acciones que más distracción provoca cuando vamos en nuestro vehículo, según la DGT. Por ello que el director general del ente, Pere Navarro, haya insistido recientemente en la necesidad de prohibir que se fume mientras vamos conduciendo, sea cual sea el caso. Ahora, la DGT ha agregado un nuevo escenario que también podría suponer una distracción en el vehículo.





La última recomendación de la DGT que ha encendido las redes sociales

Se trata de la música que escuchamos en nuestro coche. Según la DGT, la melodía debe acompañarnos pero no debería entorpecer la acción de conducir. Según el ente público, la música que elijamos podría interrumpir nuestra concentración y restarle importancia a lo verdaderamente importante: lo que ocurre en la carretera.

"Si la música te acompaña al volante, mejor que la uses a un volumen moderado y que elijas un ritmo que no te adormezca, no te fomente una actitud defensiva o agresiva y no distraiga tu atención de la conducción", ha escrito la cuenta oficial de la Dirección General de Tráfico en su perfil oficial de Twitter.

Si la música te acompaña al volante, mejor que la uses a un volumen moderado y que elijas un ritmo que:



?No te adormezca.

?No te fomente una actitud defensiva o agresiva.

Una serie de recomendaciones que, como no podía ser de otra manera, ha sido duramente criticada por los usuarios de Twitter, que han criticado esta sugerencia y han tirado de humor para contradecir al órgano.









Una serie de recomendaciones que, como no podía ser de otra manera, ha sido duramente criticada por los usuarios de Twitter, que han criticado esta sugerencia y han tirado de humor para contradecir al órgano.

"¿Podéis pasarnos un listado de artistas o estilos que la DGT considera adecuados para conducir?", ha escrito un usuario.





Otros, sin embargo, han trasladado su malestar y enfado: "¿También van a decir la música que tenemos que escuchar y al volumen que tiene que ir? ¡Lo que me faltaba ya!", se ha quejado otro.





"Esperemos por los artistas y temas homologados por la DGT para evitar problemas", ha contestado otro usuario.

Otros han ido más allá y han podido evitar cargar directamente contra el presidente del ente público: "¡Pues espera que aún me vais a decir también qué escuchar en mi coche! ¿Pero quién está al frente de la DGT últimamente?", ha escrito otro usuario, visiblemente molesto con las últimas recomendaciones emitidas desde la Dirección General de Tráfico.





Así deberás abrir la puerta de tu coche a partir de ahora para no ser multado con 260 euros

La Dirección General de Tráfico sigue avisando a los conductores de las posibles sanciones a las que se exponen si no cumplen con la normativa. Al parecer, los conductores tienen una mala costumbre: abrir la puerta del coche tras estacionarlo o pararlo sin comprobar si se aproxima algún usuario o vehículo.

Por ello, y para evitar males mayores, la DGT obliga a realizar el proceso de forma segura, tanto para nosotros como para otros usuarios, los técnicos de la DGT señalan que la mejor manera de abrir la puerta del vehículo es mediante la maniobra holandesa. Esta técnica consiste en abrir la puerta con la mano más alejada a ella. En este sentido, el piloto tendrá que abrir la puerta con la mando derecha y el acompañante con la izquierda.

Aunque es una mera recomendación, esta técnica puede evitar que seas castigado con una multa, ya que los agentes de tráfico multarán a todos aquellos usuarios de vehículos que no tomen esta u otra precaución, o que generen un accidente. La multa puede llegar ascender a los 260 euros.