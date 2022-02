DGT: Es una de las multas más comunes y pagas hasta 1.500 euros aunque no estés conduciendo

En 2020 se pusieron 60.239 multas por una infracción muy concreta y de la que no todos los conductores y propietarios de vehículo son conscientes. Estas cifras de antes de la pandemia suponen un 1,70 % del total de las multas puestas y se trata de una de las diez infracciones que más sancionó la DGT. Hablamos de la negativa a identificar a un conductor cuando se ha cometido una infracción. Es decir, una multa por no ayudar a confirmar otra multa. Aun así, hay un precedente por el que la DGT podría no estar cobrando estas multas de forma correcta.

Multado por no identificar a quien se merecía la multa

Los sistemas de detección del conductor que va al volante en el momento de cometerse una infracción no siempre son del todo exactos. Es por ello que es habitual que la DGT solicite al dueño del vehículo que identifique a la persona que iba conduciendo cuando se captó su matrícula saltándose alguna normativa, ya sea un exceso de velocidad, ir sin el cinturón o hablar con el móvil.

Si te llega un requerimiento de este tipo a casa, la DGT te recomienda que contestes lo más pronto posible y diciendo la verdad, ya que, de negarte a decir quién era la persona que conducía tu coche cuando cometía una infracción, se te puede multar a ti mismo. La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial recoge, en el Artículo 9 bis, en su apartado 1:

"El titular de un vehículo tiene la obligación de facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de ser cometida una infracción. Los datos facilitados deben incluir el número del permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el Registro de Conductores e Infractores".





Un requisito tajante que, de incumplirse, puede acabar como una infracción muy grave. Recordemos que las infracciones muy graves conllevan una multa de 500 euros. Aun así, la multa por no identificar al conductor "será el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve; y el triple, si es infracción grave o muy grave", con un límite de hasta 1.500 euros por negarte a decir quién conducía tu coche en el momento de cometerse la infracción.

Si recibes una comunicación con requerimiento para identificar a un conductor que ha cometido infracción con tu vehículo, hazlo. No hacerlo supone infracción muy grave. ¿Cómo? #SedeElectrónica#DGT, correo postal u oficinas de #Tráfico. https://t.co/7mmeiAgTPv#MásCercaMásFácilpic.twitter.com/HLKbsEIV3G — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) February 4, 2020

A pesar de todo, este tipo de sanciones no conllevará una pérdida de puntos, ya que se presupone que puedes no haber sido la persona que conducía, pero tampoco (y esto es clave) podrás acogerte a la reducción del 50 % de la multa por pronto pago. Se trata de una de las multas más comunes en España, pero hay un precedente que juega en contra de la DGT y del que debes estar muy atento.

El precedente que supuso un duro golpe para la DGT

Se trata de una sentencia de mayo de 2018. El Juzgado de lo Contencioso número 6 de Madrid anuló una multa en la el propietario del vehículo se negó a identificar al conductor del mismo en el momento de cometer una infracción. Según la sentencia entonces publicada, se estaba vulnerando la presunción de inocencia del dueño del vehículo, de quien la DGT entendió que sería la persona que iba al volante en el momento de realizarse la infracción.





El problema en este caso es que se le puso una multa por exceso de velocidad tras captar las cámaras de la DGT a su vehículo circulando a 161 kilómetros por hora en una zona de velocidad limitada a 120 kilómetros por hora. La DGT le puso la multa de 300 euros y dos puntos directamente al dueño del vehículo, quien se negó a identificar a la persona que iba al volante. El abogado del dueño del coche recurrió y finalmente la Justicia le dio la razón, ya que la DGT debería haber multado únicamente al dueño del coche por no revelar quién estaba conduciendo, y no por la infracción de velocidad. La DGT fue obligada a hacerse cargo del coste del proceso judicial.

