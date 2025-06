DGT: esto es lo que significan las líneas azules que ya puedes ver en algunas carreteras españolas

Es posible que ya las hayas visto. Si todavía no lo has hecho, es probable que lo hagas muy pronto. Y es que está llamando la atención, cada vez más, una serie de líneas azules que están en algunos tramos por carretera en España.

Si eres de los que las ha visto, puede que te hayan llamado la atención o que hayas pensado que indican algo importante, como un radar, una obra o un nuevo tipo de carril. Pero lo cierto es que esas líneas azules pintadas en algunos arcenes no son señales de tráfico ni tienen ninguna relación con la normativa de circulación. Y, aunque puedan generar dudas, su presencia es mucho más técnica de lo que parece. También bastante menos preocupante.

Estas marcas no tienen nada que ver con advertencias al conductor, ni suponen multas, ni obligan a cambiar nuestra forma de conducir. ¿Entonces, qué función tienen?

Según explica Emesa, la empresa encargada del mantenimiento de la M-30 en Madrid, estas líneas azules forman parte de un sistema de señalización pensado exclusivamente para técnicos y operarios.

Lo que indican es el trazado de un cable de fibra óptica que discurre enterrado junto al arcén. Esta infraestructura sustituye a los antiguos cables de cobre y está destinada a mejorar la conectividad en carretera, permitiendo, por ejemplo, detectar averías más rápido o evitar daños durante trabajos de mantenimiento.

Unas líneas que, por cierto, no tienen nada que ver con las zonas delimitadas de aparcamiento regulado, pero no tienen ninguna conexión. Mientras que las zonas azules urbanas marcan plazas de aparcamiento de pago en calles de ciudad, estas líneas aparecen en autovías o carreteras y no implican ningún coste ni norma adicional para los conductores.

¿tengo que hacer algo si veo estas marcas?

Emesa aclara que no hay que hacer nada si se ven estas marcas. No requieren atención especial, no indican peligro y no modifican en absoluto la conducción. Simplemente, son una guía visual para los equipos técnicos que trabajan en la red de fibra óptica que acompaña a muchas vías modernas.

Así que, si en tu próximo viaje ves una fina línea azul junto al borde del carril, no te preocupes: solo estás circulando por una carretera que forma parte del futuro de las infraestructuras digitales.