Bueno para tu salud, bueno para el planeta

Dejar el coche en casa sirve para reducir la contaminación, frenar el cambio climático y mejorar nuestra salud

El Día Mundial Sin Coche, que se conmemora cada año el 22 de septiembre, nos recuerda que muchos de los desplazamientos que ahora hacemos en coche podemos sustituirlos por otros más sostenibles y saludables, como utilizar el transporte público, caminar, ir en bici u optar por los nuevos patinetes.

Aprovechando este día, Sanitas, empresa de servicios sanitarios y de salud, nos recuerda qué beneficios tiene para nuestra salud y la del planeta que habitamos dejar aparcado el coche en casa.

Ciudades más limpias. Ir la bicicleta, utilizar un vehículo eléctrico o caminar son opciones más sostenibles porque no contaminan ni hacen el ruido de los vehículos de combustión. Por tanto, esas acciones ayudan a tener ciudades más saludables, a reducir la contaminación ambiental y a prevenir enfermedades relacionadas con esta (ataques al corazón, ictus, cáncer de pulmón o enfermedades respiratorias).

Lucha contra el cambio climático. Reducir la emisión de gases contaminantes ayuda a frenar problemas como los derivados del efecto invernadero o el calentamiento global.

Mejor estado de ánimo y menos estrés. Tener una vida más activa (pedaleando o caminando) ayuda a liberar la tensión emocional que nos provoca nuestro ritmo de vida. Al hacer deporte, liberamos endorfinas, que son las hormonas responsables de mejorar nuestro bienestar emocional.

Más memoria. El ejercicio aeróbico, caminar o ir en bicicleta incrementa el flujo sanguíneo que llega a partes muy concretas del cerebro, lo que ayuda a mantener una buena memoria y la actividad mental.

Más calidad de sueño. Llevar una vida más activa durante el día ayuda a conseguir un sueño reparador por la noche. Durante el ejercicio físico, nuestro cuerpo segrega diversas hormonas que aumentan la relajación corporal y mental.

Menos obesidad y con el colesterol a raya. El ejercicio físico, combinado con una buena nutrición, ayuda a quemar grasa corporal. Así, evitamos la obesidad y problemas como el colesterol alto o la hipertensión.

Los músculos, más fuertes. Cuando caminamos, vamos en bici o en patinete, se activan muchos músculos (de las piernas, glúteos, cuádriceps, gemelos, caderas, brazos, etc.). Con todo ese ejercicio, se fortalecen.

¿Cuánto debo caminar cada día?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, para llevar una vida saludable, una caminata diaria de 6.000 pasos, complementada con un mínimo de 150 minutos a la semana (dos hora y media) de práctica de una actividad física aeróbica de intensidad moderada. Y si es posible subirla hasta los 300 minutos semanales, 5 horas, sería aún mejor, según la OMS.





¿Cómo surgió el Día Mundial Sin Coches?

El origen de esta celebración nos lleva al año 1973, año en el que se produjo una crisis de petróleo: los países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) redujeron las exportaciones en protesta por la guerra árabe–israelí del Yom Kipur. Fue entonces cuando varios países europeos vieron la necesidad de buscar alternativas para reducir el consumo de combustibles fósiles.

En octubre de 1994, tres ciudades comenzaron a aplicar el Día Sin Coche: Reikiavik en Islandia, La Rochelle en Francia y Bath en Reino Unido. En 1997, Reino Unido fue el primer país que implantó esta iniciativa a nivel nacional. Ya en el año 2000, la Comisión Europea declaró oficialmente el 22 de septiembre como el Día Mundial Sin Coche, acompañando el evento con más actividades alrededor de la Semana Europea de la Movilidad.

El 90%, dispuestos cambiar su movilidad

Según el I Estudio sobre El Futuro de la Movilidad en las Smart Cities 2021 que ha presentado la cadena de talleres Midas, coincidiendo con el Día Mundial sin Coches y la Semana Europea de la Movilidad, quienes viven en las grandes urbes están a favor de las medidas contra la contaminación. El objetivo del sondeo es conocer la percepción de las personas que viven en municipios españoles de más de 300.000 habitantes, si creen que sus ciudades evolucionan hacia lugares más limpios y sostenibles.

Según ese estudio, el 90% de las personas encuestadas se mostraron dispuestas a realizar un cambio en su movilidad para ayudar a reducir la contaminación en su ciudad. Además, más del 84% consideró que los vehículos eléctricos o híbridos marcarán la movilidad del futuro, aunque casi la mitad reconoce que no puede comprarse uno debido a su elevado precio (el 71% cree que serían necesarios más incentivos). Alrededor del 30% no se pasa a un coche eléctrico porque su ciudad no tiene infraestructuras suficientes para este tipo de movilidad. Palma de Mallorca (42%), Bilbao (40%) y Córdoba (35%) son las ciudades donde más apoyo tienen los vehículos sostenibles.

Apuesta por ciudades más saludables

Las personas encuestadas quieren vivir en ciudades más saludables (el 62% apoya los protocolos anticontaminación), si bien el 57% considera que en sus municipios no se están tomando suficientes medidas para reducir la contaminación. Los más descontentos son los habitantes de Palma de Mallorca (71%), Alicante (69%) y Madrid (64%). Quienes viven en Bilbao, Valencia y Zaragoza son los que están más satisfechos con las medidas que sus ciudades han adoptado.

En cuanto a los cambios de movilidad para reducir la contaminación, el 23% de quienes viven en Barcelona admiten haber modificado su forma de desplazarse, frente al 20% de los valencianos y el 19% de los alicantinos.









