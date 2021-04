Martes de la Octava de Pascua

La Gloria del Señor Resucitado es tal que se muestra personalmente a cada uno de los miembros de la Primitiva Comunidad Cristiana. Así lo vemos hoy, tercer día de la Octava de Pascua, continuamos viviendo la noticia de noticias: la Resurrección del Señor. ¿Qué has visto María de camino en la mañana? A mi Señor Resucitado, los Ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi esperanza.

El santoral de hoy, martes 6 de abril

Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Abrahán, de Isaac y de Jacob. Su misericordia no tiene fin. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Altísimo es poderosa, es excelsa. Yo no he de morir, yo viviré para contar las hazañas del Todopoderoso. La misericordia de Dios llena la tierra. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman, porque ha sido cancelada tu condena.

La jornada nos sigue presentando diversos Pasajes que aluden a la Resurrección. Hoy le toca el turno al evangelista San Juan, quien nos sitúa en el momento en que María Magdalena llora desconsolada ante el Sepulcro Vacío porque no sabe dónde han puesto el Cuerpo del Señor. De pronto el propio Cristo le pregunta por detrás el motivo de su tristeza.

Ella piensa que es el hortelano y le pide que le indique dónde está el Cuerpo del Maestro. Cuando le llama por su nombre, María Magdalena le descubre y Jesús le manda que se lo diga a los discípulos, lo cual ella cumple. El cántico del Gloria cobra especial relevancia durante este Tiempo y, más especialmente, en estos ocho primeros días hasta el próximo Domingo de la Divina Misericordia, porque se recita en cada celebración eucarística.