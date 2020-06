El santoral del 30 de juno: Santos Protomártires Romanos valientes en dar la vida por Cristo

Ya lo dice el Evangelio. “Quien no cargue con su Cruz y me siga no puede ser discípulos mío” ya que el discípulo no puede ser menos que el Maestro. Así lo vivieron los Santos y, sobre todo aquellos que han sufrido el martirio. Hoy nos encontramos con esos hombres y mujeres anónimos que se sitúan en un mismo día como son los Santos Protomártires de la Iglesia de Roma. Durante el Imperio de Claudio, ya corrían noticias de la persecución en Jerusalén y Judea por parte de las autoridades religiosas a los cristianos.

Entonces muchos judíos que habían llegado a Roma, además de extender la Fe vieron cómo en la Capital del Imperio pasaban inadvertidos. Pero llegó fatídicamente Nerón al trono imperial quien, de forma sibilina, mandó quemar Roma. Tan sofisticada fue la orden y la realización del macabro episodio que nadie pensó en la autoría. Instigando a varios senadores empezó a correr el rumor que se hizo noticia, de que los cristianos eran los causantes del incendio.

Tal fue la credibilidad que se dio a tal mentira que los seguidores del Evangelio fueron despreciados, luego proscritos, luego prohibidos y, al fin, llevados a la cárcel y ajusticiados. La avenidas se llenaron de cristianos crucificados, o se convpcaba públicamente al pueblo para la decapitación de cristianos y en la crueldad mayor, morían a manos de las fieras hambrientas, en el circo romano.

Lo más duro de todo es que Nerón habiendo oído que seguían a Cristo y que Éste se proclamaba la Luz del mundo, cogía las reliquias de los cristianos y las usaba como antorchas en sus palacios. También era cruenta la manera de matar a los niños a los que vestían con piel de cordero -al saber que Cristo era el Cordero Manso llevado al matadero- y les dejaban a manos de perros de presa. Hay que decir que los Santos Protomártires de la Iglesia Romana es en honor de los que se consagró el Antiguo Panteón Romano y son el preámbulo de la Solemnidad de Todos los Santos.