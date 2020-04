El santoral del 13 de abril: Lunes de la Octava: La Pascua que no acaba

Una Feliz Noticia no puede ocultarse, porque no existe nada escondido que no llegue a saberse, descubrirse y divulgarse. Hoy, segundo día de la Octava Pascual, seguimos contemplando con gozo al Señor Resucitado, una Noticia que no calla y que habla por sí misma. ¡No tengáis miedo y alegraos! ¡Que mis discípulos vayan delante de Mí a Galilea. Allí me verán!

¡Alegría!¡Alegría! La muerte vencida ya va malherida. Le vio jardinero quien le viera colgar del Madero. Conocéis lo que sucedió con Jesús de Nazareth, hombre acreditado por Dios con obras y palabras. Cómo vosotros y vuestros jefes, obrando pro ignorancia, le clavasteis en la Cruz. Pero Dios lo resucitó a los tres días. Toda la fuerza se muestra en los acontecimientos que nos relata la Sagrada Escritura.

El santoral del Lunes de Pascua, 13 de abril

Hoy se centra en la Feliz Noticia que los ángeles han comunicado a las mujeres y éstas corren a comunicar a los Apóstoles -que estaban aterrorizados de miedo- que Cristo ha Resucitado. Ello contrasta con la inquietud de los soldados romanos que van al Sanedrín a contarles el tema de la aparición de seres celestiales. Esto les inquieta también a ellos que se reúnen en consejo para tratarlo y encuentran una solución. Por eso los fariseos con cinismo les dan dinero para que pregonen el bulo de que mientras ellos dormían sus discípulos robaron el cadáver.

Y para evitar cualquier problema les llegana garantizar que si llegase todo a oídos del Gobernador, ellos mismos se lo ganarían para evitar problemas. Incluso la falsa noticia lanzada por las autoridades judías, prende entre todo el mundo semita durante mucho tiempo. Pero ello no diluye para nada la Gran Noticia de la Resurrección. Este Lunes forma parte de los días grandes de la Pascua dentro de su Octava.