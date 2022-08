San Pedro Julián Eymard, adorador eucarístico y misionero

El Amor a Jesús Sacramentado, conlleva el corazón misionero de muchos Santos. Por ejemplo, hoy celebramos a San Pedro Julián Eymard. Nacido en La Mure (Francia), el año 1811, es hijo de un labrador arruinado que cambia su oficio por el de vendedor ambulante. Cuando el hijo quiere ser sacerdote, encuentra la oposición de la familia hasta que lo consigue por la persistencia en su vocación. Dios siempre saca providencialmente sus planes adelante.

Pero la oposición en su hogar no fue lo único porque cuando el futuro Cardenal de París, entonces Padre Guibert, le lleva al noviciado de María Inmaculada de Marsella, él enferma y hasta 1834 no podrá ordenarse sacerdote. Durante su estancia en diversas parroquias, conoce al Cura de Ars, surgiendo entre ellos una gran amistad que ya no se apagará. Incluso más. Será el estímulo para que él persiga la Voluntad Divina hasta conseguirlo.

Posteriormente ingresa en la Sociedad de María y, más tarde, funda con Paulina Jaricot - beatificada recientemente - la Santa Infancia de la que se hará cargo la Santa Sede como Obra Pontificia en la Propagación de la Fe. Con el paso del tiempo y, tras consultar a Pío IX, funda también la Congregación del Santísimo Sacramento, popularmente llamados Sacramentinos. En este carisma los sacerdotes que se hagan cargo, han de ser espirituales y con hambre de Cristo Eucaristía, según las normas estatuarias.

De esta forma quedarán sentadas las bases para los futuros Congresos Eucarísticos, donde se pondrá de relieve la Adoración al Señor Sacramentado, como fue el caso de Barcelona o Sevilla, por citar algunos lugares, ubicados en España y que dieron gran impronta a este Evento Litúrgico. San Pedro Julián Eymard morirá en el año 1868, quedando en la mente de todos, su vivencia sobrenatural.