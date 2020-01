San Fulgencio impulsor de la vivencia Sacramental en el pueblo cristiano

No siempre tenemos noticias al detalle de todos los Santos, pero sí unas pinceladas que nos ayuden a entender su Santidad de vida y que lo que se ha recogido de ellos es precisamente el ejemplo a seguir en nuestra existencia, desde sus parámetros. Hoy la Iglesia nos presenta a San Fulgencio de Écija. Natural de Cartagena en torno al año 540, es hermano de los también Santos Florentina, Leandro e Isidoro. Es el más pequeño del entorno familiar, junto a San Isidoro.

Cuando mueren los padres, Leandro se hace cargo de él y de Isidoro, con el apoyo de su hermana Florentina. La idea es que a sus hermanos no les falte lo más imprescindible para un crecimiento espiritual y humano, integral en toda regla. Sobre San Fulgencio no hay demasiadas noticias de sus juventud ni de sus comienzos episcopales. Pero sí las suficientes en orden a conocerle un poco en su trayectoria ministerial. No obstante se piensa que fue monje como San Leandro antes de pastorear la grey de Écija.

En su sangre llevó ese afán de interiorizar la vida de Dios para ponerla en práctica. Cuando contaba con medio siglo de edad fue consagrado obispo, en un ministerio que con toda seguridad duró 20 años. En este periodo participó en el Concilio Provincial de Sevilla donde se abordaron temas sobre los Sacramentos y los límites geográficos de las incipientes Diócesis españolas.

El Sínodo estuvo bajo la presidencia de su hermano San Isidoro y era un periodo en el que las Iglesias Diocesanas empezaban a asomar y había que regularizar su razón de ser en orden a un fundamento jurídico y pastoral, como pastoral fue el sentido Sacramental en el citado Concilio para que el pueblo fiel recibiese con mayor fervor cada uno de los Sacramentos instituídos por Cristo. San Fulgencio muere en torno al año 632.