San Abdías, Profeta de la Justicia Misericordiosa de Dios

El Señor siempre ha llamado a muchos hombres de la Antigua Alianza a ser sus mensajeros. Hoy. Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario, conmemoramos al Profeta San Abdías, que fue uno d ellos que mantuvo la esperanza en el Pueblo Desterrado, en el Dios que vendría a salvarnos. Su vida se sitúa en torno al siglo V antes de Cristo. Autor del Libro que lleva su nombre en el Antiguo Testamento, es el más corto de todos los Proféticos.

En él habla del castigo sobre Edom por su pecado y su orgullo, ya que los edomitas se han aprovechado de la ruina de Jerusalén, invadiendo la Judea Meridional.Y así habla, a través de Abdías, el Todopoderoso: “Aunque te encumbres como un águila, y pongas tu nido en las estrellas, de allí te haré bajar...te cubrirá la vergüenza y serás cercenado para siempre”.De esta forma, se exalta la Justicia del Cielo.

Por encima de las guerras y la sumisión de los edomitas a los nabateos, se muestra el Poder Divino, invitando a la conversión del corazón y al cambio de vida, porque la responsabilidad del hombre ante Dios según las obras, supone que le Señor pagará a cada uno de acuerdo con lo que haya hecho. “¡Mirad!: El Señor viene con poder y su brazo manda. Su recompensa le precede”. ¡No mires con placer el día de tu hermano, el día de su desgracia!

¡No te alegres de los hijos de Judá, en el día de su ruina, no dilates tu boca en el día de su angustia! ¡No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su infortunio, no mires con placer también tú su desgracia en el día de su infortunio, no lleves tu mano a su riqueza, en el día de su infortunio! San Abdías forma parte del grupo de los profetas llamados menores. Hoy es también la VII Jornada Mundial de los Pobres.