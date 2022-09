Varios son las Fiestas del Señor en el Tiempo Ordinario y en esta Jornada es una de ellas. Por eso la Iglesia vive hoy esta festividad de gran relevancia en el calendario cristiano: La Exaltación de la Santa Cruz. El Árbol de la Cruz, es el lugar donde Cristo borra el protocolo que nos condenaba y nos devuelve la Gracia Salvadora que Adán nos arrebató con su desobediencia a Dios en el Paraíso, en el Edén.

Es el símbolo de la Salvación de todo el género humano sumergido en el pecado y rescatado con la Sangre del Señor Jesús, quien al derramarla en el Calvario, adquiere para Dios un Pueblo Santo. El Misterio de la Cruz, marca el Misterio Pascual, que alcanza su cumbre en la Resurrección. En el año 335, dos décadas después del Edicto de Milán, se dedica la Basílica del Martyrion en La Ciudad Santa.

El Emperador Constantino había encargado su construcción junto al Gólgota, lugar donde Cristo estuvo en el Sepulcro. Cuenta la tradición que años después Cosroes II de Persia había invadido Jerusalén y se apropió del Árbol Salvador.Entonces se lo llevó a su Palacio y la situó debajo de su trono en señal de desprecio a Ella y a los cristianos.Cuando se recuperó el Leño se devolvió a su Basílica.

El Emperador Heraclio que había recuperado la Cruz y quiso llevarla él a hombros por las calles pero sus atuendos no se lo permitieron, ya que sintió que no tenía fuerzas. Comprendiendo que iba muy suntuoso se despojó de sus ropas lujosas y se vistió de sayal. Así fue fácil transportarla. En la Iglesia de Roma se habla de este día desde el siglo IV. La Exaltación de la Santa Cruz como la Presentación del Señor y La Transfiguración, si caen en domingo son Solemnidad, celebrándose ésta y no la Liturgia Dominical.