El Santo de hoy: Conmemoración de los Fieles Difuntos, esperanza de Vida

El Señor recuerda en el Evangelio de estar a bien con tu adversario. No sea que él te entregue al alguacil, és al juez y el juez te meta en la cárcel. De ella no saldrás -asegura Cristo- hasta que no hayas pagado el último cuarto. Esto, desde la Tradición de la Iglesia, se ha visto como una alusión al Purgatorio, un Dogma de Fe que tenemos muy presente hoy, 2 de noviembre y Conmemoración de los Fieles Difuntos.

Esta celebración está muy unida al 1 de noviembre, aunque es distinto el sentido. Si ayer recordábamos a los que ya han llegado al Cielo por los méritos de Cristo y por su vida unida a Él en cuanto hicieron, en esta jornada recordamos a las benditas ánimas del Purgatorio, que son aquellos que han muerto con alguna falta y se encuentran purificándose para llegar un día -cuanto antes- a la Morada Celestial.

En el Antiguo Testamento, el Libro Segundo de los Macabeos, recuerda que Judas Macabeo hizo una colecta para orar por los difuntos. El propio Pasaje señala que si no hubiese esperado en la resurrección no hubiese hecho eso, pero que es una idea piadosa y santa orar por los difuntos sabiendo que les está reservado un Magnífico Premio. También San Pablo señala en su Primera Carta a los Corintios que las obras de cada uno quedarán descubiertas cuando pasen por el fuego”.

San Gregorio Magno en la antigüedad afirmó que si Cristo asegura que el pecado contra el Espíritu Santo no se puede perdonar ni en esta vida ni en la Otra, también hay pecados, que son los leves, que sí pueden perdonarse en la Eternidad. En Alemania celebración por los Difuntos que adopta la Iglesia Romana. Las Abadías Benedictinas también celebran por los que han fallecido. Y será el gran San Odilón, Abad de Cluny el que tenga parte en esta Conmemoración.