Sigue en directo la Bendición 'Urbi et Orbi' del Papa León XIV desde el balcón central de la Basílica de San Pedro

El Papa León XIV se dirige desde la logia principal de la Basílica de San Pedro a los 1.400 millones de católicos de todo el mundo para hacer la Bendición 'Urbi et Orbi' con motivo del Nacimiento de Jesucristo.

En la misa previa a la bendición, el Papa León XIV ha subrayado que la paz es un don de Dios que nace de la acogida de la fragilidad humana en su homilía de la misa de Navidad en la Basílica de San Pedro. Ante los fieles reunidos en el Vaticano, el Pontífice ha invitado a “prorrumpir en gritos de alegría” porque “la paz existe y está ya en medio de nosotros”.

Inspirándose en el profeta Isaías, el Papa ha evocado a los mensajeros que atraviesan caminos difíciles para anunciar la paz, subrayando que la Navidad no es solo el recuerdo del nacimiento de Jesús, sino la celebración de un don ya presente en la historia. En ese sentido, ha recordado las palabras de Cristo a sus discípulos: “Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo”, una paz que, dijo, se distingue por su origen y por su modo de manifestarse.

León XIV también ha hecho alusión en la homilía a las tragedias actuales, invitando a los cristianos a pensar en “las tiendas de Gaza, expuestas desde hace semanas a las lluvias, al viento y al frío”, así como en los desplazados, refugiados y personas sin hogar en distintas partes del mundo.

También ha tenido un mensaje para los jóvenes obligados a empuñar las armas, que descubren en el frente “la insensatez de lo que se les pide y la mentira” de los discursos que los envían a morir.

“La paz de Dios nace de un sollozo acogido, de un llanto escuchado”, ha afirmado, señalando que esta paz comienza cuando el dolor del otro atraviesa el corazón y rompe las falsas seguridades. Para el Papa, la Navidad recuerda que la luz de la Palabra sigue brillando incluso en medio de las tinieblas y llama constantemente a la conversión.