Sigue en directo la Misa de Navidad presidida por el Papa León XIV desde la Basílica de San Pedro del Vaticano

Sigue en directo la misa de Navidad del Papa León XIV desde la Basílica de San Pedro, que a partir de las 12h se asomará al balcón central del templo para impartir a los 1.400 millones de católicos del mundo su bendición 'Urbi et Orbi'.

La recuperación de la Eucaristía con motivo de la Natividad del Señor previa a la bendición 'Urbi et Orbi' es una de las novedades que ha incluido el Pontífice en su primera Navidad como Sucesor de Pedro, ya que no se celebraba desde el año 1994 con Juan Pablo II.

Ya el 31 de diciembre, el Papa celebrará a las 10h su audiencia general de los miércoles y a las 17h las vísperas y el 'Te Deum' en acción de gracias por el año que termina.

La primera celebración eucarística del año 2026 tendrá lugar el 1 de enero a las 10h, Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, y también Jornada Mundial de la Paz. A la misa le seguirá el Ángelus a las 12h.

Posteriormente, el 6 de enero, el Pontífice presidirá la Eucaristía de la solemnidad de la Epifanía del Señor, a las 9:30 horas, y también está previsto que clausure la Puerta Santa, poniendo fin al Jubileo que inauguró Francisco el 24 de diciembre de 2024.

"DIOS ILUMINA NUESTRA NOCHE CON LA SALVACIÓN"

En su primera Misa del Gallo, el Papa ha presentado en su alocución el nacimiento de Cristo como la verdadera estrella que sorprende al mundo, no un signo lejano, sino una presencia viva y concreta. “Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador”, ha subrayado resaltando a su vez que Dios entra en el tiempo y en el espacio para habitar entre los hombres. “Vive entre nosotros quien da su vida por nosotros, iluminando nuestra noche con la salvación”.

León XIV ha sostenido que la Navidad no es una idea abstracta ni un mito consolador, sino un acontecimiento real que transforma la historia y la existencia personal. En Jesús, Emmanuel, “Dios no nos da algo, sino a sí mismo”, ha expresado.