Si hemos celebrado ayer el Domingo de la Palabra y la Conversión del Apóstol San Pablo, hoy vemos los frutos. Hoy celebramos a los Santos Timoteo y Tito. Cuando Pablo predicó la Palabra de Dios y forjó nueva comunidades en sus viajes misioneros, dos frutos fueron estos hombres.

A ellos les encargó San Pablo presidir y pastorear como Obispos, dos Iglesias: La de Éfeso y la de Creta, respectivamente. Timoteo era oriundo de Listra. Los datos que tenemos de él provienen, mayormente, de la Sagrada Escritura.

Hijo de padre pagano y madre cristiana, se convierte en el primer viaje apostólico de Saulo. Sin duda formó parte del grupo de discípulos que fueron con él en el resto de los viajes del Apóstol de los Gentiles. Tuvo gran autoridad entre la grey que le fue encomendada.

Por su parte, Tito era uno de los más predilectos del Apóstol, cuyo testimonio le ayudó a descubrir a Cristo. El Apóstol de los Gentiles, le llama “hijo querido en la Fe”, mostrando de esa manera cómo le había ganado él mismo para la causa del Reino de los Cielos.

La Sagrada Escritura incluye, dentro del Nuevo Testamento y de las Cartas Paulinas, dos escritas a Timoteo y una a Tito. Precisamente en la Primera Carta a Timoteo, Saulo le exhortará con estas palabras: "Que esa Fe se conserve en ti, ya que desde tu más tierna edad te hicieron leer y meditar las Sagradas Escrituras".