Santos Paulo, Fidel, Masona y Renovato

Cada Diócesis tiene sus Patronos que han tenido parte en su fundación y consolidación. Hoy celebramos a los Santos Padres de Mérida, cuya vida se desarrolla entre los siglos VI y VII. Sus nombres fueron Paulo, Fidel, Massona y Renovato. San Paulo fue el primer obispo conocido. Hombre de oración destacó por su amor a los necesitados.

Siempre le tocó poner de relieve la Doctrina de la Iglesia, frente a las herejías que asolaban aquellos momentos. San Fidel fue su sucesor en el pastoreo de esa Iglesia. No faltó nunca su espíritu de servicio y de entrega, trabajando en bien de los sacerdotes y del pueblo fiel.

Cuentan que gracias a él la Comunidad de Mérida fue un foco de luz espiritual y humana para el resto de la Península en aquellos momentos. En el caso de Massona, le tocó ser el siguiente sucesor. Participó en el Concilio de Toledo, dentro del cual se forjó la unidad espiritual, cultural y humana en España.

Y es que por entonces el rey Leovigildo difundió el arrianismo de que se consideraba ferviente defensor y este obispo lo tuvo que condenar para afianzarse en la fe Católica. También abrió muchos templos y se desvivió por la formación de los sacerdotes. Por fin San Renovato se dedicó a revitalizar la Comunidad Eclesial.

A su muerte dejó todo unido y lleno de paz. Los fieles le quisieron muy especialmente porque sus enseñanzas y su testimonio les llenaba el corazón y el alma. Todos estos Santos Padres de la Iglesia Emeritense, hicieron de ella una parte importante dentro del territorio peninsular e hispano.