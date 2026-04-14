Santos Mártires Tiburcio, Valerio y Máximo

Nadie podría imaginar desde el punto de vista humano que tres personas distintas y no todas cristianas terminen dando la vida por el mismo Señor. Hoy celebramos a los Santos Tiburcio, Valerio y Máximo. Valerio casa con Santa Cecilia.

Recién desposados, ella le confía un secreto en la misma noche de bodas: que es cristiana. Esta idea le impacta de tal manera que siente la urgencia de convertirse. Incluso quiere conocer al Ángel de la Guarda que le guía y protege por encargo de Dios. Para conseguirlo y ayudado por su mujer encuentra al Papa Urbano que le bautiza, uniéndolo a la Comunidad.

Pero los acontecimientos dan un paso más. La alegría que respiran toca el corazón de Tiburcio- hermano de Valerio y cuñado de Cecilia- que se anima a seguir el camino. Antes había preguntado por curiosidad a Valerio el sentido tan sobrenatural en su trayectoria.

Un día son descubiertos y arrestados. El Prefecto quiere evitar su condena a muerte y les ofrece sacrificar a los dioses imperiales. Sin embargo los dos jóvenes no quieren hacerlo porque se han convertido y serán así para siempre.

Cuando los dos hermanos son llevados al suplicio, antes de Cecilia, el soldado que les vigila, de nombre Máximo, queda impactado por la sencillez de ambos y se convierte, tras indagar el motivo de su felicidad sobrenatural. De esta forma los Santos Tiburcio, Valerio y Máximo mueren mártires.