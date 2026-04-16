"La clase de Reli cuenta": defienden su valor para una educación integral y para entender la cultura

La Fundación Edelvives ha organizado una jornada este sábado para poner en valor la asignatura de Religión y el papel de sus docentes. El evento busca servir como espacio de encuentro para el profesorado y "motivar la labor tan importante que hacen en el proceso educativo del alumnado", según explica Antonio Fernández Segovia, responsable de creación editorial de la fundación.

El objetivo es partir de la idea de que "[la clase de Reli cuenta]". Fernández Segovia subraya que la asignatura es fundamental para la formación completa e integral de los jóvenes, ya que enriquece a los alumnos con valores y conocimientos para interpretar el mundo que les rodea, independientemente de sus creencias personales.

Para los alumnos creyentes, "les va a ayudar en su vida de fe", mientras que para los no creyentes, "les va a ayudar a tomar contacto con una forma de situarse en la realidad, de tener una serie de valores, de conocer nuestra cultura", añade el responsable de Edelvives. Se trata de un pilar para comprender una sociedad de tradición cristiana como la actual.

El reto de motivar al alumnado

Uno de los grandes desafíos es hacer la asignatura atractiva. Por ello, la jornada incluirá una parte importante de reflexión sobre cómo motivar a los alumnos. Antonio Fernández Segovia lo define como "una de las grandes preocupaciones" de la fundación, para "hacer atractivo ese encuentro con la fe, ese encuentro con Jesucristo, la vivencia de los cristianos y la historia de la Iglesia".

La diversidad como principal desafío

Otro de los principales retos que afronta la asignatura es la creciente diversidad en las aulas. A diferencia de antes, ya no existe una base compartida, y los profesores se encuentran con que "no todos los alumnos, no todos los chicos están en el mismo punto". Esta situación obliga a buscar nuevas fórmulas para llegar a todos.

Para Fernández Segovia, esta diversidad es una de las "grandes preocupaciones" del docente. "[La personalización del aprendizaje] es uno de los grandes retos que los profesores nos están lanzando y que estamos tratando de plasmar en propuestas concretas", afirma. La clave, según él, está en optar por un "aprendizaje cada vez más personalizado" que parta de la "propia experiencia del alumnado".

Esta pérdida de la transmisión de conocimientos provoca que muchos alumnos no solo desconozcan conceptos básicos de la cultura religiosa, sino también elementos como la "[educación de la interioridad], conectar con el mundo interior, aprender a hacer silencio o a descubrir la fuerza de un símbolo".