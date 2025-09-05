Hoy nos acercamos hasta una religiosa que experimentó la segunda llamada después de haber dicho sí a Dios: Santa Teresa de Calcuta. De nombre originario Agnes –Inés- nace en Skopie (Macedonia). Desde su infancia siente la presencia de Dios en su vida y advierte que busca su dedicación y consagración por completo a Él.

Siguiendo esta vocación, un día deja a su familia e ingresa en las Hermanas de Loreto. Su disposición y entrega le llevan hasta Irlanda donde se ubica esta Congregación. Un día surge la necesidad de enviar algunas religiosas a La India. Ella entra en el grupo de religiosas que son destinadas a ese país.

Ya allí se sentía cómoda entre los muros del convento. Pero un día va en tren y se impresiona por la miseria que ve entre sus habitantes y que, sin duda, afecta a la población india. Ella lo interpreta como “la Llamada de Dios sobre la que ya le había hecho antes”.

Y acepta dejar su Congregación para iniciar un nuevo carisma: Las Misioneras de la Caridad. Aquí pasa a llamarse Teresa. Su hábito era un sari indio con ribetes azules en honor a María Inmaculada. Ella con sus hermanas de Congregación iba recogiendo por las calles a personas muy necesitadas.

El amor se tenía que mostrar en su servicio a los pobres como pide el Evangelio. En la visita de Juan Pablo II le aseguró que “cada persona que moría abandonada, moría sabiendo que Dios le ama”. Santa Teresa de Calcuta muere en el año 1997.