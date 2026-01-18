Hoy, Domingo II del Tiempo Ordinario, avanzamos en los inicios de la Vida Pública del Salvador. Juan Bautista señala desde su corazón a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tal y como señala el evangelista, el Bautista da Fe de cuanto ha visto y de cómo el Padre ha hablado desde la Nube, señalando a Cristo como el Ungido en quien pone todas sus complacencias.

Al mismo tiempo describe que ha visto al Espíritu Santo aletear en forma de Paloma. Y en este día también recordamos a Santa Priscila. Su nacimiento se sitúa en Roma en el siglo I. Y a los trece años, tendrá la oportunidad de dar testimonio de su Fe ante el juez.

Era una época de cruda persecución contra los cristianos. Su niñez y dulzura hacen creer al Prefecto que le podrá convencer para que abandone lo que él cree una superstición. Sin embargo su fidelidad a Cristo hasta las últimas consecuencias le conduce a la prisión, creyendo los perseguidores que podrá meditar su decisión y cambiar de parecer.

Cuando no logran convencerla ni tan siquiera algunos de sus allegados, es condenada a morir decapitada, sentencia que cumplirán a las afueras de la ciudad, siendo enterrada en la Via Ostiense. Las reliquias de Santa Priscila descansan en la Iglesia que lleva su mismo nombre, en la Ciudad Eterna. Precisamente una de las catacumbas lleva su nombre.