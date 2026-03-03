El hombre de hoy es como si fuese el “San Luis Gonzaga de Oriente”. En este día celebramos la memoria de San Casimiro. Nace en Cracovia (Polonia), en el año 1458. Su procedencia de estirpe real, profundamente religiosa, hace que reciba una esmerada educación cristiana. Tenía a su alrededor todas las posibilidades de tener todo tipo de riquezas y bienes que le diesen más poder.

Pero él siguió la senda de la Santidad. Precisamente en medio de los conflictos y dificultades, fue propuesto para ocupar el Trono Húngaro. Sin embargo la propuesta y los intentos fracasaron. Por eso descubrió que estaba llamado a extender la justicia y la paz.

Entonces no es de extrañar que el joven príncipe vivió con mucha sencillez en Palacio. Por la mañana solía despachar con su padre los asuntos del reino, para dedicarse por la noche a adorar al Santísimo Sacramento. Tampoco faltaba una profunda reflexión en torno a los misterios de la Pasión y Muerte de Cristo para alcanzar la Resurrección.

También descubría a Dios en los pobres, con los que se gastaba en grandes obras de caridad. Cuando su padre se ausentaba y le ponía de interino, él nunca usurpó lo que no era suyo, rigió con verdadera Santidad de vida. Renunció al matrimonio para vivir en continua consagración a la Virgen. En plena juventud, enfermó de tuberculosis, muriendo San Casimiro en el año 1484.