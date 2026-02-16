Los Santos que han conocido a Dios han entregado todo por Él. Hoy celebramos a Santa Juliana, que dio toda su sangre. Su vida transcurre en el siglo III. Y su hogar no es una casa que favorezca la Fe en el Señor Jesús. De hecho, es hija de padre perseguidor de los cristianos, y madre indiferente a toda forma de religiosidad.

Ella se bautiza secretamente, haciendo un voto de consagración a Cristo. Casualmente un joven senador quiere casarse con ella. Cuando llega a casa, Juliana le pone al corriente de su condición cristiana. De esto se entera el padre.

Y lo peor a los ojos del padre y del joven pretendiente es que ella quiere que su prometido también se convierta al cristianismo y entonces podrán casarse según la Ley de Dios. Pero el joven es un romano sin escrúpulos.

Lo único que le importa es subir en el escalafón del Imperio y advierte que si se hace cristiano perderá puestos, e incluso morirá y eso no lo quiere. Y lo mismo pensaba el padre. Éste último, montando en cólera, obligó a su hija para que dejara sus creencias, lo cual fue en vano, porque se reafirmó en su Esposo, Cristo.

Detrás estaba el pretendiente que influía en el padre para que no consintiese lo que le pasaba a su hija. En un gesto de falsa bondad el padre manda a su hija a la cárcel. Pero Santa Juliana sale reforzada en su condición de cristiana por lo que decretan que muera mártir, sentencia que se cumple en el año 308.