Hoy, VI Domingo del Tiempo Ordinario, el Evangelio sigue ofreciendo pasajes del Sermón de la Montaña. En el pasaje de hoy invita a saber reconciliarse y perdonar. Una de las claves está en saber que al presentar la ofrenda es bueno mirar si hay enfrentamiento con los hermanos para reconciliarse con ellos y luego, presentar la ofrenda los dos juntos.

También lo pone en práctica así el Santo de hoy, bajo la ayuda del Apóstol de los Gentiles -San Pablo- que es el que el convirtió. Porque en este día celebramos a San Onésimo cuya historia nos trae la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento.

Y es que San Pablo había convertido a un hombre llamado Filemón. Entre sus esclavos había uno que se llamaba Onésimo. Un día roba a su amo y escapa con el botín. Interceptado por la guardia romana, es descubierto y encarcelado. Allí se encuentra con Saulo.

Cuando habla con él, se da a conocer como el esclavo de Filemón, que ha sido detenido por ladrón, y le cuenta todo lo que ha sucedido. Entonces San Pablo escribe su Carta a Filemón. En ella le pide que acoja a Onésimo, a quien él en la cárcel engendró entre cadenas.

Y le añade que le perdiste para recuperarle como un hermano. Añadiendo más le recuerda que si algo le debe, el propio Apóstol se lo pagará, de no ver la cantidad de favores que le debe ya. La tradición cuenta que San Onésimo fue a Roma a predicar el Evangelio, muriendo lapidado.