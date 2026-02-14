Hay días muy especiales que celebran a especiales protectores de las personas. Es este caso del Continente Europeo, centrado en la zona del Este. Hoy es la Fiesta de los Santos Protectores de la Europa Oriental Cirilo y Metodio.

Sus verdaderos nombres eran Constantino y Miguel, que cambiaron al hacer la profesión religiosa. Abrazaron la vida consagrada y el Emperador de Constantinopla les envió como misioneros a los países yugoslavos.

Allí se entendieron con los nativos creando un lenguaje muy apropiado para ellos. Sin embargo no gustó a muchos, lo que llevó a denunciarles. Pero lo que iba a ser una condena fue una felicitación porque Roma no vio nada contrario a la Fe y les dio su aprobación. Cirilo enfermó gravemente, muriendo el año 869. El Papa, depositó sus restos junto a San Clemente.

Metodio, por su parte, fue consagrado Obispo por el propio Pontífice. Fruto de las envidias fue secuestrado. Pero intervino de nuevo el Papa, que pidió su inmediata liberación. De lo contrario, aseguró que excomulgaría a los responsables. Muere en el año 885.

Aunque estuvieron más bien en esas partes caucásicas, los Santos Cirilo y Metodio fueron también declarados Patronos de Europa, junto a Santa Catalina de Siena, San Benito, Santa Brígida de Suecia y Santa Teresa Benedicta de la Cruz. por el Papa San Juan Pablo II.