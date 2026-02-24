En este Tiempo Penitencial por excelencia, resuenan las palabras del Señor que invita a la conversión. Hoy es la conmemoración de San Modesto, artífice de cambio de vida con el pueblo fiel que le asignan. Obispo de Tréveris (Alemania) en el siglo V, se encuentra con que su pueblo está invadido por los reyes francos.

En otro tiempo había sido un eslabón de Occidente este pueblo, pero las cosas habían cambiado. Todo esto repercute en una sociedad donde la gente sufre multitud de calamidades y sufre mucho. La fragmentación del Antiguo Imperio Romano trae desastres y malas consecuencias.

Esto supone divisiones y rencillas. Pero a pesar de todo, el Prelado se refugia en la oración y la penitencia, encontrando la fortaleza necesaria. Su espíritu de bondad va calando poco a poco en la gente, que se empieza a sentir tocada por el santo Pastor.

Debe ser un apoyo para sustentar los valores morales que derivan del Evangelio. También debe ayudar a los necesitados. No faltan momentos de tener que ayudar mediando entre la población y los gobernantes.

De esta forma, se gana el afecto de toda la gente, que le invitan a visitar sus casas. Es el inicio de un proceso de conversión de cuantos le rodean. La oración y la mortificación que hace por sus feligreses surte efecto gracias a su Fe y confianza en el Señor. San Modesto muere en el año 486.