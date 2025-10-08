La archidiócesis de Madrid muestra “su profundo dolor y cercanía” tras el accidente laboral de la calle Hileras en la que han muerto 4 personas

La archidiócesis de Madrid ha expresado a través de la Pastoral del Trabajo “su profundo dolor y cercanía” ante el trágico accidente laboral ocurrido en la calle Hileras este martes, 7 de octubre, en el que perdieron la vida cuatro trabajadores y varios resultaron heridos.

En un comunicado la archidiócesis, en unión con las organizaciones que integran la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente de Madrid—CONFER, Cáritas, HOAC, JOC, Hermandades del Trabajo, Justicia y Paz, Encuentro y Solidaridad, ACO y Religiosas en Barrios Obreros—, ha transmitido su oración por los fallecidos y su deseo de pronta recuperación para los heridos, así como su cercanía a las familias y compañeros de las víctimas.

"el trabajo existe para la persona, y no la persona para el trabajo”

El texto recuerda que, según la Doctrina Social de la Iglesia, “el trabajo existe para la persona, y no la persona para el trabajo”, subrayando que la vida y la dignidad de cada trabajador deben situarse siempre en el centro de toda actividad laboral. “La seguridad en el trabajo no es un gasto opcional, sino un requisito fundamental”, señala la archidiócesis madrileña en el comunicado.

Asimismo, anima a las instituciones públicas y al conjunto de la sociedad a seguir avanzando en la promoción de condiciones laborales seguras y dignas, para que tragedias como esta no vuelvan a repetirse.

Finalmente, el Secretariado de Pastoral del Trabajo reafirma el compromiso de la Iglesia de Madrid de continuar trabajando por un trabajo decente para todos, sin distinción de sexo, origen o situación administrativa, y de poner su voz y su acción pastoral al servicio de la vida y la justicia social.

Martínez-Almeida: "la tragedía podía haber sido peor"

Tras el rescate de las víctimas, ahora comienza la fase de investigación para esclarecer las causas del siniestro. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que el Ayuntamiento no tenía quejas en sus canales oficiales sobre las obras de Hileras 4, después de instar a la Junta de Distrito del Centro a realizar un "repaso exhaustivo" a posibles quejas o denuncias que se hayan podido presentar.

En una rueda de prensa en el Palacio de Cibeles, el primer edil, que ayer regresó con urgencia de Londres donde participaba en una convención de mandatarios locales, ha advertido que "la tragedia podía haber sido peor" dado que "cayeron 50 de los 200 metros de la sexta planta".

Martínez-Almeida ha señalado que la Policía Municipal investiga si una acumulación de material de obra en la sexta planta pudo causar el colapso del mismo.