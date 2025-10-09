San Dionisio y compañeros mártires

El perfil del hombre que engrosa el Santoral de este día viene marcado por su martirio, un ejemplo que siguieron sus compañeros. Porque hoy celebramos a San Dionisio y sus compañeros que derramaron la sangre pero casi sin ser notados, con total sencillez y humildad. Oriundo de Italia, su vida transcurre en el siglo III.

Enviado por el Papa llega a Las Galias. Esa zona necesitaba más la presencia de alguien que predicase el Evangelio y va Dionisio. Concretamente el lugar al que va destinado concretamente es Lutecia. Este sitio con el paso de los tiempos se convertiría en la actual París. Le acompañan un sacerdote de nombre Eleuterio y un diácono llamado Rústico.

En esta ciudad funda una pequeña Comunidad que será un gran fermento en la masa de la Fe y de la sociedad de ese tiempo. Por entonces arrecia la persecución del Emperador Valeriano. El hecho es que hay cristianos atemorizados pero no así nuestro Santo de este día ni sus más files colaboradores.

Esto hace que Dionisio con sus compañeros serán delatados y, por lo tanto, apresados. El Prefecto les interroga y les ofrece cínicamente la posibilidad de que se adhieran a la religión oficial de Roma, sacrificando a los dioses.

Ellos, recordando a Pedro y los demás Apóstoles en Jerusalén alegaron que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ello San Dionisio y compañeros sufrirán grandes suplicios muriendo decapitados. Cuenta una vieja tradición que recogió su cabeza y caminó unos pasos más alabando a Dios.