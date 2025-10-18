San Lucas, evangelista

El Santoral nos acerca la Primera Comunidad, porque hoy celebramos al evangelista San Lucas. Nace en una familia pagana, dedicándose a la medicina. Las actas le presentan como un hombre muy educado y de finos modales. Pronto abraza la Fe del Señor Jesús, y el propio San Pablo le menciona como uno de los que le acompañan.

Toda la predicación paulina la puso por escrito en el Tercer Evangelio, que se incluye en la Sagrada Escritura. Precisamente el Apóstol de los Gentiles asegura que cuando todos le dejan sólo, Lucas es el único que no le ha abandonado.

Su faceta médica se descubre cuando en Getsemaní el que detalla que el Señor oraba con insistencia, mientras su sudor se hacía como de espesas gotas de sangre que caían de su Cabeza.

También es autor del Libro de los Hechos de los Apóstoles donde refleja los hitos de la Primitiva Iglesia, empezando por su nacimiento el Día de Pentecostés, con la Venida del Espíritu Santo y el florecimiento de las Primeras Comunidades hasta llegar a la primera prisión de Pablo.

También él se convierte en testigo y predicador de la Buena Nueva. Y al igual que los primeros discípulos San Lucas muere mártir. Se le representa con un toro o buey porque comienza el Evangelio hablando de Cristo en el Pesebre entre animales.

También se le ha denominado el autor del “Evangelio de la Misericordia” porque es el que más refleja al Dios Misericordioso que perdona a lso pecadores y estimula a todos a experimentar el perdón del Señor. Los griegos serán los destinatarios para los que escriba el Evangelio.