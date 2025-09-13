Un gran orador es el hombre que celebramos hoy: San Juan Crisóstomo. Natural de Antioquía –actual Turquía- hacia el año 349, su padre era un militar que murió siendo él muy pequeño por lo que le conoció muy poco. Su madre se hizo cargo de él. Y tanto fue su empeño que no se volvió a casar para tener su centro en el hijo.

Tuvo un gran maestro, que era pagano y que le ayudó a profundizar en su sabiduría. Cuando profundiza en la Fe cristiana el instructor lamenta el paso de Juan a esta religión. A pesar de todo, se bautizó siendo adulto.

La austeridad le llevó a imitar la vida monástica en las montañas antioquenas. Ahí oro, estudió y vivió en el más absoluto silencio. Posteriormente el obispo Flaviano le ordenaría diácono y sacerdote sucesivamente. Es el momento de predicar.

Una capacidad, que más era un Don de Dios y que le hizo muy reconocido. Por eso le llamaron “Crisóstomo”. Término griego que significa “Boca de oro”. Posteriormente fue elegido Obispo de Constantinopla, servicio ministerial que desempeñó con ejemplaridad, ejerciendo diversas reformas tanto en el clero como en los fieles, a fin de potenciar la vida espiritual.

Tuvo que sufrir dos veces destierro por parte de los emperadores. A pesar de todo esto, contó siempre con el apoyo del Papa, que le confortó ante los sufrimientos. San Juan Crisóstomo muere en el año 407.