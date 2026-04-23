Esta jornada nos brinda un Santo muy conocido en el Santoral con reminiscencias en la zona oriental y anglosajona especialmente. Hoy celebramos a San Jorge. Su nacimiento se sitúa en el siglo III, en Turquía.

En su infancia recibe una educación basada en la Fe de la que brotan la honestidad y el servicio. Pronto se vería estimulado en el oficio de militar, que tenía su padre. Su gran capacidad le hizo ser ejemplar con su amor a Dios y el cumplimiento de su deber como oficial.

Y aquí llega el hecho que le llevó a la historia para ser conocido. Según cuenta la tradición, un dragón asoló la zona de Libia, atemorizando a los habitantes de los pueblos próximos. Entonces él se ofreció para luchar contra aquella alimaña. Y acaba por vencerle.

No falta quien interpreta esta realidad como uno de los momentos por los que pasan los Santos cuando tienen que armarse de Cristo para vencer cualquier tentación e inclinación al mal. Posteriormente venderá todos sus bienes, distribuyendo las ganancias entre los pobres y renunciando a su antigua carrera militar.

Su trayectoria le lleva a engrosar la lista del Martirologio. Detenido por declararse cristiano y alentar desde la Fe a quienes iban a sufrir el martirio, San Jorge morirá decapitado al comenzar el siglo IV, en Lyda –Palestina- y su culto se difundió por toda la zona anglosajona de la que el Santo es Patrón.