¿Dónde vive el Papa León XIV? Las luces del apartamento papal del Vaticano vuelven a estar encendidas trece años después

Fue el pasado 14 de marzo cuando León XIV aterrizó con todo su equipaje en el apartamento papal, diez meses después de que lo viéramos aparecer en el balcón de la Logia en San Pedro tras ser elegido como el nuevo pontífice.

Y es que, el Palacio Apostólico ha tenido que ser sometido durante todo este tiempo a una reestructuración completa y a un nuevo acondicionamiento ya que Francisco decidió que no quería seguir viviendo en el lugar en el que lo habían hecho sus predecesores y se transfirió a la Casa Santa Marta, dentro de los muros vaticanos.

La falta de uso provocó que fuera necesario llevar a cabo diferentes obras que se han hecho visibles con un amplio equipo de operarios y con las enormes grúas que se ha tenido oportunidad de ver durante todo este tiempo en la plaza y en sus alrededores.

¿Y, hasta ahora, dónde ha vivido León XIV?

Con estos datos, es justo que los fieles y peregrinos se pregunten ahora cuál era el lugar en el que había estado residiendo el pontífice durante todo este tiempo. Justo al lado de la que se conoce como la entrada 'Petrina' a la Ciudad del Vaticano, se encuentra el edificio del Santo Oficio. Se trata de un palacete construido en la segunda mitad del siglo XVI por orden del Papa Pío V.

Fue levantado en el contexto de la Contrarreforma, cuando la Iglesia buscaba reforzar la defensa de la doctrina católica y se convirtió en la sede del tribunal de la Inquisición roma convirtiéndose así en un lugar destinado a investigaciones doctrinales y juicios por herejía. Se trata de uno de los “Ministerios” más importantes dentro del grupo de los 16 dicasterios que gobierna la Curia Romana, pues es la sede del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y además de ello, la Pontificia Comisión Bíblica y la Comisión Teológica Internacional.

Archivo Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano (Roma)

Fue en enero de 2023 cuando el papa Francisco nombró a Monseñor Francis Robert Prevost como nuevo Prefecto del Dicasterios para los Obispos y por esa razón, comenzó a vivir en el Santo Oficio; este lugar también posee dependencias destinadas a hospedar a trabajadores del gobierno de la Iglesia en Roma.

Antes de ello, había vivido a unos 30 metros de la columnata de Bernini, en la Curia General de los Agustinos, durante su etapa como Prior General de la Orden a la que pertenece (1988- 1992).

La vida agustiniana se basa en la convivencia en común y la fraternidad

Tras su elección, muchos medios de comunicación publicaron y barajaron la posibilidad de que, al ser la vida en comunidad un pilar fundamental para los que pertenecen a la Orden del Obispo de Hipona, tal vez el nuevo pontífice prefiriese vivir con el resto de sus hermanos en el edificio de la Curia que se acaba de mencionar.

Vatican Media El Papa León visita a sus hermanos agustinos en mayo de 2025

Sin embargo, León XIV decidió volver a la residencia oficial de los papas y es ahora desde su casa donde gobierna la barca de Pedro acompañado por sus dos secretarios y un grupo de monjas de Perú.