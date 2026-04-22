El Nuncio Piero Pioppo elogia a Isabel la Católica desde Ávila: “Encontró soluciones valientes y firmes reivindicando los derechos de los hombres y mujeres de su tiempo"

El Nuncio Apostólico en España, Piero Pioppo, asegurado que el legado que dejó hace más de cinco siglos la reina Isabel la Católica está vigente, especialmente en “la sabiduría para una ciudadanía cristiana que ejercita sus derechos y obligaciones de cara al bien común”.

Para Pioppo, la monarca española, que se encuentra en proceso de beatificación, destacó por su prudencia, piedad y sentido de la justicia, así como “por su devoción y su vivencia eucarística al Santísimo Sacramento del altar, porque decía, es cosa de servicio de Dios, que todo cristiano debe procurar”.

Son palabras que el Nuncio ha pronunciado en la homilía de la misa que ha tenido lugar en la parroquia de San Nicolás de Bari, en el municipio abulense de Madrigal de las Altas Torres, tierra natal de Isabel la Católica, de la que se cumplen 575 años de su nacimiento.

"Isabel la católica supo ponerse al servicio del Señor y de la Santa Iglesia"

Ante numerosas autoridades civiles y militares de Castilla y León y el obispo de Ávila, Jesús Rico, Piero Pioppo ha recalcado que Isabel la Católica, que reinó Castilla de 1474 a 1504, “supo ponerse al servicio del Señor y de la Santa Iglesia, nuestra Madre, y con su vida, palabras, decisiones, acciones, permitir a Cristo resucitado pasar beneficiando y sanando a tanta humanidad en Castilla, en España y en el Nuevo Mundo, infundiendo esperanza, dando fuerza y constancia, llenando de alegría y de esperanza los corazones de todos”.

Para el Nuncio Apostólico en España, la monarca supo encontrar “soluciones valientes, innovadoras y firmes”, reivindicando los derechos fundamentales “de los hombres y mujeres de su tiempo de forma proactiva e integral”, ha agregado.

“¡Oh cuántas cosas podemos decir de Isabel! Todos sus biógrafos, empezando por los testimonios contemporáneos, señalan su gozo particular por el así llamado Nuevo Mundo. Toda una oportunidad evangelizadora que partió de Jerusalén, como hemos escuchado en la Primera Lectura, y que ella, la reina Isabel, vivió desde la autenticidad interior”.