SANTORAL

San Gregorio Magno

Comentado por Jesús Luis Sacristán

San Gregorio Magno
Dios muestra su Grandeza para conducir la Nave de la iglesia con grandes Santos. Por ejemplo, hoy celebramos a San Gregorio Magno. Su nacimiento se sitúa en Roma el año 540. Hombre de gran prestigio, desempeña cargos de importancia, como es el de Prefecto de la Urbe. 

También fue Legado Pontificio en Constantinopla. Pronto la Providencia le llama a una vocación especial: servir a Dios desde el carisma monacal. A los 50 años es elegido Papa, tras la muerte de Pelagio II, con un Pontificado de grandes frutos en la comunidad eclesial. 

Entre las iniciativas pastorales que pone en marcha, están la expansión y consolidación de la Fe, así como la reforma litúrgica para una mayor vivencia del Misterio Salvífico dentro del pueblo cristiano. Su espíritu, profundamente caritativo, se muestra en la ayuda a los más necesitados, siguiendo los consejos de Cristo en el Evangelio. 

Su insistencia en la oración hace que consiga la conversión a la Fe de Inglaterra. Muere el año 640, cobrando especial relevancia los escritos morales y teológicos que dejó a la Iglesia Universal. Todo ello le valió el sobrenombre de Magno.

