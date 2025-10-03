El Santo del día experimentó una conversión profunda en la mitad de su vida. Hoy celebramos a San Francisco de Borja. Nace en Gandía (Valencia) el año 1510 dentro de una familia ducal. Fue bisnieto del Papa Alejandro VI. Desde pequeño fue un hombre de Fe muy recta, pero todo lo compaginó con una vida imbuido de títulos y honores.

Por todo esto, su trayectoria subía hacia arriba. De hecho, el Emperador Carlos V le encomienda diversos servicios que vivió en un clima de verdadero ejemplo. Casó con Doña Leonor de Castro, dama de la alta alcurnia lusitana. De este matrimonio nacieron ocho hijos. Sin embargo, el Señor le empujó a una vivencia profunda de la Fe.

El camino Providencial fue dejar todo lo que tenía para abrazar la vida consagrada. La ocasión se presentó cuando muere la emperatriz Isabel. Su cometido fue llevarla como escolta hasta el lugar de su funeral y sepelio.

Al ver el cadáver de la reina cuando tocaba despedirla, Francisco queda impresionado exclama: “No volveré a servir a señores que se puedan morir”. Así se entrega a una vida más inclinada hacia Dios, hasta que en 1546, cuando fallece su esposa, ingresa en la Compañía de Jesús, fundada por el también español, Ignacio de Loyola, tras entablar amistad con los jesuitas Araoz y Fabro.

Choca su cambio de un noble a un humilde sacerdote. Dentro de los jesuitas, es nombrado Superior General. En este periodo la Compañía se expandió por toda Europa y América, siendo un estímulo y un verdadero testimonio para la Iglesia de entonces. San Francisco de Borja muere en Roma en el año 1572.