Hoy, V y último Domingo de Cuaresma el momento Supremo de la Salvación la Iglesia sigue los pasos del Maestro que recibe la triste noticia de que Lázaro está enfermo. Su reacción es seguir hasta el cuarto día en el que su amigo ya ha muerto. Los Doce se oponen a que vaya porque querían matarlo días atrás pero Él les habla claramente de la muerte de su amigo.

Entonces van y llegan a Betania donde se encuentra primero con Marta que se le echa a los pies. Cristo le consuela con las palabras de que Él es la Resurrección y la Vida, y le arranca un acto de Fe. Cuando viene María, la hermana del difunto, el Señor llora por su amigo y les pide ir a la tumba. Una vez allí, ante el asombro de todos les manda quitar la losa.

Tras hacer una oración para que todos crean, manda a Lázaro con voz potente salir fuera. El muerto había resucitado. Al desatarle y verle muchos judíos creen en el Señor. También en este día celebramos a San Bienvenido de Scotivoli. Nace en Ancona (Italia) en el año 1188.

Desde pequeño era muy inteligente y mostraba con el tiempo un interés por las leyes. Fue jurista y ocupó puestos importantes. También ayudó en la Iglesia para su organización jurídica. De hecho, colaboró con el Papa Inocencio IV que pastoreaba por entonces la Comunidad Eclesial.

Tras conocer a los cristianos más a fondo decide consagrarse e ingresa en los franciscanos. Consagrado Obispo de Osimo, fue muy querido, pero también tuvo que poner paz ante los conflictos entre los feligreses. San Bienvenido de Scotivoli muere en el año 1282.