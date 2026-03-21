Rosalía sigue rompiendo el tabú en una charla con la actriz Ana Milán: "Hace unos 5 o 6 años desde que empecé a rezar más y más"

Estrenaba la cadena televisiva Cuatro Ex. La vida después, un programa que apostaba por el estilo cercano del chester de Risto Mejide, pero cambiando al pretendidamente antipático presentador por la pretendidamente empática actriz, Ana Milán. Lo hacían empezando por todo lo alto, ni más ni menos que Rosalía, la cantante española más universal, que ha vuelto a asombrar al mundo con su disco "Lux" y que ha contribuido a desatar la teoría de que existe un renacer católico en la juventud.

Rosalía, exponente de la ruptura de un tabú

Más allá de la discusión sobre la magnitud de ese supuesto renacer de la fe católica, más allá de si responde verdaderamente a un encuentro real con Dios y los valores de Jesucristo o si es simplemente una búsqueda artifical de una espiritualidad que se le ha arrebatado a una generación demasiado individualista, demasiado sobreestimulada, sobreinformada y castigada por unas condiciones socioeconómicas especialmente difíciles; Rosalía, no hay duda de ello, encarna la ruptura de un tabú y lo volvió a demostrar con una naturalidad que también sorprende y que también es revolucionaria en estos tiempos.

El programa, conducido por Ana Milán, tornó hacia lo filosófico, hacia la introspección, hacia lo más íntimo, y eso llevó, inevitablemente a profundizar en la parte emocional de Rosalía, en su carácter humano y en su persona. Así, Rosalía no tuvo ningún reparo en exclamar que "hay que rezar", incluso "aunque no se tenga fe", decía citando a la escritora Alana Portero. Invocaba así Rosalía ese carácter reparador, sanador que tiene la oración para el que la pronuncia, la piensa o la expresa de la forma que mejor considere. También hizo gala de su rutina nocturna, que incluye invariablemente el rezo del "Padrenuestro".

Un viaje de fe

Rosalía ha sido muy transparente con su viaje interno hacia la fe, aseguraba que ese carácter practicante que ahora exhibe, no siempre lo ha tenido: "De pequeña no iba a misa, tan solo en algunas ocasiones", aseguraba la cantante. "Hace unos 5 o 6 años", continuaba, desde "que empecé a rezar más y más". La catalana tiene muy claro que este cambio en su vida ha sido diferencial y muy positivo, un cambio que le lleva a mostrar gratitud por lo que, ella dice, que le ha regalado Dios: "Sé que algo que está por enima me protege, Dios me ha bendecido mucho, me ha dado muchas cosas buenas, qué menos que hacer un disco para dar las gracias y devolver", decía.

Su disco 'LUX', con canciones con títulos como "Dios es un stalker" o "Mio Cristo", es toda una exposición artística de cómo su fe y Dios han arrojado esa luz del título a su vida. La iconografía, los conciertos, las referencias musicales, el estilo, las letras y prácticamente todo nos lleva a una Iglesia, nos pone a los que escuchamos las canciones ante una introspección espiritual que bebe inevitablemente de una fuente católica. La inspiración que admite tener Rosalía, su expresión de gratitud y la naturalidad con la que habla de fe y Dios, hacen que esta obra se haya convertido en todo un símbolo de una tendencia cada vez más grande, la vuelta de los jóvenes a la fe.