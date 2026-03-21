León XIV defiende un periodismo respetuoso y compasivo con el dolor humano: "Una herramienta poderosa hacia la paz"

León XIV envió un mensaje breve pero lleno de los principios que definen el buen periodismo al director y al equipo de Tgcom24, con motivo del 25° aniversario de la red de noticias de Mediaset.

En primer lugar, el Papa observa los tiempos actuales, marcados por “cambios significativos y palabras que con demasiada frecuencia se gritan en la web”. En un contexto así, escribe, surge “la importante misión” de los medios de comunicación, es decir, “construir puentes de diálogo”, fomentando el análisis profundo. Esto implica, explica León XIV, “una narrativa que no se detenga en la superficie de la noticia, sino que sepa mirar con respeto, solidaridad y compasión a las periferias del sufrimiento”.

Central, en el mensaje pontificio, es también el llamado a la verdad y al “profundo sentido de responsabilidad ética”, de modo que se pueda combatir “la difusión de noticias falsas” y promover “una cultura del encuentro” capaz de “unir las distintas almas” de la sociedad.

Fuerte, además, es la invitación a una información “libre y respetuosa de la dignidad humana”, ya que se convierte en “una herramienta poderosa” para emprender el camino “hacia una paz desarmada y perseverante”. Finalmente, antes de impartir la bendición apostólica, el Papa encomienda a la comunidad de trabajo de Tgcom24 a la protección de San Francisco de Sales, Doctor de la Iglesia y patrón de la prensa católica.