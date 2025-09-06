Nuestra Señora de Guadalupe

Todos los meses nos encontramos con fiestas señaladas en honor de Nuestra Madre. Como hoy que celebramos a La Virgen de Guadalupe en Extremadura. Cuenta una tradición que San Lucas que, además de médico, pintaba, hizo un Retrato tallado de la Santa María cuando Ella vivía en Éfeso.

El cuadro fue a parar a Roma. Da la casualidad de que el Papa San Gregorio había tenido gran amistad con San Leandro, el obispo español, hermano de San Isidoro. Desde este trato tan fraterno, cuando el Santo sevillano fue a Roma, el Pontífice le regaló la Imagen y él la trajo a Hispania.

Durante los primeros tiempos la tuvo en la Sede hispalense. Pero más tarde llega la invasión morisca y algunos clérigos la llevan hacia Extremadura. Por la zona de la Sierra de Vilatuercas aparece la Imagen de la siguiente manera. Un pastor de nombre Gil Cordero busca pastos por allí para sus rebaños.

Por ese camino, se le aparece la Virgen. Lo que le revela se le hace insólito. Y es que su Imagen, que pasó por Roma y Sevilla, hasta llegar a Extremadura, quedó escondida por ahí para evitar su destrucción.

Advertidas las autoridades, entronizaron la Imagen en lo que es el actual Monasterio de Guadalupe en Cáceres. Empezó siendo un Santuario humilde para terminar convirtiéndose en el actual Templo. Reyes y nobles se han postrado ante la Señora, sin olvidar la petición de ayuda que hizo a sus Pies Cristóbal Colón.