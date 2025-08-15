Existen Jornadas donde el brillo del sol se une muy especialmente al Misterio Pascual de la Semana Santa. Como pasa hoy 15 de agosto en el que celebramos La Asunción de La Virgen. Pío XII proclama de Fe Divina y Revelada que la Inmaculada Virgen María terminado el curso de su vida terrenal fue asunta en Cuerpo y Alma a los Cielos”.

Ser Asunta significa que es llevada por Dios a las Moradas Celestes. Por eso el Señor por su propio poder asciende a la Derecha del Padre. Esa es la diferencia entre Ascensión y Asunción. Un relato de la antigüedad cuenta que La Virgen pasa por el tránsito de esta vida a la otra. Todos le dan por fallecida y le sepultan.

Están muy tristes. Tomás vuelve de predicar y le cuentan lo ocurrido. Él pide ir al sepulcro y verla. Los demás le recuerdan su incredulidad cuando Resucita el Maestro. Pero como insiste van y al abrirlo no había nada. Él entonces les confirma que al retornar tuvo una visión en la que veía a la Madre que subía al Cielo llevada por ángeles.

El Apocalipsis presenta a la Mujer coronada con doce estrellas resplandeciente. La antigüedad en Oriente vive “el Tránsito de María”. Gracias al Sepulcro que se veneraba en el Valle de Josafat se creía en “La Dormición de la Virgen”. Los monjes y peregrinos llevaron la Tradición de Oriente a Occidente como Pueblo Fiel.

El Emperador Mauricio la introdujo en el siglo V en el Imperio Bizantino de Oriente y Sergio I la marcó en Occidente bajo el nombre de La Asunción de la Beatísima Virgen María. San Juan Crisóstomo en la antigüedad de los Padres de la Iglesia y Santo Tomás de Aquino defendieron esta Verdad siglos antes de ser definida.

En el Renacimiento hubo que apoyarse en la Tradición y el Magisterio como Fuentes de Revelación junto a la Sagrada Escritura para apoyarlo porque los Protestantes no lo aceptaban ya que solo asumen la Escritura. Así se llega con el tiempo hasta la proclamación de la Asunción en el siglo XX.