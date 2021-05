El motivo por el que Rozalén empezó a cantar en público: "Me echó un sermón..."

La cantante Rozalénha protagonizado uno de los momentos más emotivos durante el acto de entrega de los 'Premios ¡Bravo!’ 2020al compartir una anécdota de su vida que quizás muchos desconocían.

La artista ha recogido el 'Premio ¡Bravo!’ de Música por ser “una de las voces de la canción de autor en español más valorada, reconocida por el publico, la critica y la industria musical, ha recibido diversas distinciones que la acreditan como una de las cantantes españoles del momento. Comprometida con los desafíos actuales, Rozalén utiliza la música como herramienta para la sensibilización y para crear conciencia social en relaciones a los derechos de las minorías y la comunidades más desfavorecidas. Una expresión de esa sensibilidad es la presencia junto a ella de Beatriz Romero que interpreta en lengua de signos las letras de Rozalén”.









La anécdota de Rozalén

La cantante, recogiendo el premio, ha querido compartir con los asistentes una divertida anécdota sobre cómo comenzó en el mundo de la música y fue curiosamente gracias al párroco de su iglesia, en el barrio de Fátima en Albacete: “Yo empecé a cantar públicamente porque el sacerdote de la parroquia de mi barrio, en una adolescencia así complicada que yo tenía y que era muy tímida, me dijo que no podía tener un discurso de igualdad y de un mundo más justo y que Dios me hubiera dado un don y yo ser tan egoísta de quedármelo para mí. Me echó tal sermón que me hizo cantar en público y se lo agradezco siempre, sigue siendo mi gran amigo”. Su primera toma de contacto delante de los micrófonos fue dentro de los grupos coristas del Colegio Santo Ángel de la Guarda y la parroquia de Fátima de Albacete

La cantante ha querido agradecer a los obispos, de parte de su padre, “por tener este gesto de cariño conmigo”: “Este premio es sobre todo muy importante para mi familia”.









El acto de entrega de los Premios ¡Bravo!’ 2020

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española ha acogido como cada año la entrega de los ‘Premios ¡Bravo!’ 2020, con el que la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales reconoce la labor que desarrollan todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios, que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos.

Una tarea, la de comunicar, que no ha sido nada sencilla a lo largo del 2020, ya que a la clásica precariedad laboral de buena parte de sus profesionales o la conversión tecnológica, se suman los efectos derivados de la pandemia, que para los periodistas ha implicado hacer frente al aumento de las ‘fake news’ y a las grandes embestidas por confundir a buena parte de la sociedad.









Pero no solo los medios de comunicación convencionales, también han estado muy presentes este miércoles en la CEE sectores tan castigados por la pandemia como el cine, la publicidad o la música, que han truncado proyectos y las esperanzas de miles de personas que viven de este mundo.

Esperamos la recuperación de su trabajo y de sus esperanzas”, ha expresado. A ellos ha dedicado unas palabras Mons. Lorca Planes, que además de obispo de Cartagena es presidente de la Comisión para las Comunicaciones Sociales: “Al sector del cine, la música o entretenimiento le queda una difícil recuperación a corto plazo, y miles de familias que dependen de estas profesiones lo seguirán pasando mal, lo que nos duele profundamente.