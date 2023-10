El grupo malagueño IXCIS publica nuevo disco: 'Entre tu sed y la mía'

Sed de ser en esencia. Sed de unidad. Sed de amor y verdad. Sed de justicia y fraternidad. Sed de paz interior. Sed de Dios. Estas canciones desean, por una parte, apagar algo de la sed que todos sentimos y, por otra, encenderla y alimentarla. Solo quienes tienen sed, siguen caminando y buscando; luchan, caen y se levantan; se encuentran a corazón descubierto con quienes deambulan por la vida buscando agua para sus desiertos. Nos empeñamos en apagar la sed en lugares equivocados. Nuestro más profundo deseo es que estos cantos lleven a explorar el pozo interno que nos habita. «Entre tu sed y la mía», un disco que versa sobre la sed y el Agua, la oración y el silencio, el Espíritu y su aliento de Vida. Empápate en sus aguas. Dios también tiene sed de ti, de tu agua, de tu vida. Todo esto y más es el espíritu que envuelve este maravilloso trabajo. Un discazo con 24 canciones que se presentarán el sábado 28 de octubre en un Comparcierto Oración especial y, a la vez, sencillo donde presentarán algunas de las canciones del nuevo disco junto con algunas de siempre. Será en la Iglesia del Sagrado Corazón (jesuitas) en Málaga a partir de las 20.30 h. Va a ser un momento único de compartir música, oración y vida en comunidad.

Cuando Ixcis empezó su andadura, en los inicios de los años 90, al igual que este trovador que os escribe, no existían las redes sociales: ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Entonces, editábamos aquellas inolvidables cintas de cassette (luego llegaron los CDS) y los trabajos se conocían gracias al boca a boca, y porque la gente se pasaba las cintas y así corrían y se compartían las grabaciones. Muchas veces tenías una copia, de una copia de otra copia, algo con mucha pérdida de calidad de sonido, pero no había otra, porque, o tenías cerca una librería religiosa con el material (cosa difícil) o alguien te pasaba el trabajo, o una copia del mismo, para hacer tu propia copia, en aquellos tan preciados radio-cassete de doble pletina con grabadora. Eran tiempos más precarios, pero al mismo tiempo, con gran dosis de romanticismo. Ahora con las redes, todo es más fácil, y requiere menos esfuerzo. Hemos ganado en eficiencia e inmediatez. En dos días, cualquiera coloca su trabajo en el candelero, cuando antes era cuestión de años y muchos conciertos y kilómetros el precio a pagar para que tu trabajo se difundiera, a lo largo y ancho de España, al menos. Una suerte poder contar con un grupo con esa solera, canciones paridas a fuego lento y con la autenticidad de toda una vida de servicio al Evangelio a través de la música. Estamos de enhorabuena, Ixcis nos regala su arte y su buen hacer en un discazo de 24 canciones para saborearlo y rezarlo.

IXCIS, una familia variopinta

Son una gran familia malagueña muy variopinta que ha ido cambiando con los años. Actualmente, son María José Martín, Susana Melero y Leticia Calzado (en el mundo de la enseñanza y educación), María del Mar Luque (médico), Alfonso Moreno (enfermero y cantautor) y Fermín Negre (sacerdote diocesano de Málaga). Con ellos estuvieron también Antonio Burgos, Paco Sánchez, Beatriz Cervera, Olivia Recondo, Curro Ayllón, Javi Santos y María Asenet. En los tiempos en que los primeros cristianos, por el simple hecho de serlo, tenían que vivir su fe en la clandestinidad, solían utilizar varios símbolos de identificación. Uno de los más frecuentes era el pez, de profunda resonancia evangélica. Ixcís significa en griego "pez". Era para ellos como decir "Jesús es el Señor". Ixcís son las siglas del acróstico griego que forman la afirmación: "Jesús Cristo Dios Hijo Salvador".

Todo empezó en 1992

En 1992 salió "Como uno de tantos". Aquello fue solamente ir a grabar unas canciones que Fermín compuso estando en el Seminario con algunos compañeros y amigos sin más pretensión de continuidad. A la larga resultó ser como la semilla de mostaza que sin darse cuenta se convertiría en árbol que cobijaría a otros muchos. Desde ese año, Fermín siguió componiendo hasta que allá por 1995 contactó con Antonio para grabar sólo con una guitarra y nuevas voces los nuevos temas. De la primera formación sólo quedaron Javi, Paco y Fermín. Y llegaron María del Mar, Bea, María José y Olivia. Es maravilloso ver cómo por distintos caminos Dios nos puso a todos en el mismo sendero. En marzo de 1996 cantaron por primera vez en el Énarcris (Encuentro de Artistas Cristianos en Málaga). Aquel fue su bautizo y un punto de inflexión para su evolución posterior. De todos modos, todavía estaba todo muy verde y principalmente se reunían para ensayar y grabar. Así que grabaron "Confío" en 1997. Todavía no éramos conscientes de lo que estaba por venir.

Una historia regalada

En 1998 llega "Beber los vientos" y con él la llegada de Alfonso al grupo. Significó una nueva toma de conciencia de que ya no se trataba sólo de cantar, sino de algo más. Además, Antonio y Maria del Mar ponen nuevo colorido con sus composiciones. Ixcís va siendo una cosa más de todos, encontrando dificultades para reunirse y responder a las peticiones que les van haciendo para ir de aquí para allá. Esto les va ayudando a creer que lo que hacen no sólo tenía sentido para ellos sino para otros muchos. En 1999 sale al mercado de la gratuidad "Al otro lado del mar. A finales de 2004 terminaron la grabación de "En espíritu y en verdad", aunque es el 1 de marzo de 2.005 cuando sale a la calle. Es un guiño a la vocación profética desde el bautismo. Basados en el texto de la vocación de Jeremías 1, se sienten llamados a arrancar y denunciar todo lo que no es Dios en nosotros, la Iglesia y el mundo, así como a plantar y anunciar la Buena Nueva de las Bienaventuranzas. El 6 de enero de 2010 como regalo de Reyes llega "Abrazando la noche": 24 cantos cortos y algunos textos para orar y vivir. Cantan a la fe, a la vida, a la luz, a la unidad, a la justicia... a todo aquello que puede hacer disipar la noche en la que a veces nuestras vidas se sumergen. Ante la tentación de huir de la noche, escuchamos y cantamos a Aquél que se muere por hacer todas las cosas nuevas en nosotros y trae el nuevo día a nuestro corazón. A finales de enero de 2013 grabado también en “5panes y 2 peces”, lanzan “Teselas de luz y barro”. Como dice la introducción…“Trozos de vida bajo el sol en cada tesela, en cada canción de este mosaico de sentimientos, experiencias, silencios y Palabra, que somos tú y yo. Mucho barro a la luz del Artesano de la vida para seguir recorriendo los caminos del Evangelio hasta formar todos juntos el rostro de Dios en la tierra”.

Andaban a medio camino preparando los arreglos de un nuevo disco, cuando escucharon la noticia de que el papa Francisco proclamaba el Jubileo de la Misericordia. No podían desaprovechar la oportunidad. Las canciones de un futuro trabajo aún sin fecha ya estaban casi todas compuestas, girando en torno a la misericordia. En cierto sentido, sentían que se les hacía un guiño para poner nuestro granito de arena en toda esta gran celebración. Así que decidieron posponer el que tenían entre manos y grabar primero “La lluvia de tu misericordia”. Y salió el libro-disco “La lluvia de tu misericordia” en febrero de 2016. Las canciones son el punto de partida de las reflexiones escogidas. Fano se ha inspirado en ellas para hacer sus entrañables dibujos, sencillos y profundos a la vez. En realidad, más que canciones, dibujos y textos tratan de ofrecer un “mini-tratado” sobre la misericordia asequible a todas las edades. La Palabra de Dios llega mucho más fácilmente mediante el lenguaje musical y artístico.

En 2017 con motivo del 25 Aniversario del grupo realizaron un comparcierto especial en la explanada del Seminario de Málaga. Invitaron a los miembros que habían formado parte de Ixcís a lo largo de los años. A finales de año, salió el doble CD conmemorativo “25 años. Una historia regalada”, donde muchos amigos de la música cristiana hicieron su propia versión de uno de sus temas. Todo un regalo.

En junio de 2019 salió su décimo trabajo: “Padrenuestro. Un nuevo modo de ser”. Hacía 5 años que comenzaron con este proyecto, pero por distintas circunstancias no pudo ver la luz hasta este momento. Se trata de un recorrido por cada una de las partes de la llamada oración universal, una reflexión cantada para profundizar en el mensaje del Padrenuestro, principalmente en su sentido de comunión y fraternidad. Los arreglos fueron realizados por Álvaro Fraile, Álex Delgado y Pablo Ramírez. Y ahora estamos de suerte con el undécimo trabajo “ENTRE TU SED Y LA MÍA”.

